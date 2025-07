Un experto inmobiliario aconseja cómo alquilar un piso: «Nadie lo hace y es el que más protege»

L. G. Jueves, 17 de julio 2025, 09:21 Comenta Compartir

A la hora de alquilar un inmueble, elegir al inquilino adecuado no es solo una cuestión de suerte, sino de estrategia. Así lo afirma el reconocido experto inmobiliario Sergio Gutiérrez (@sergio_excellence_circle), quien ha asesorado a cientos de propietarios y asegura que evitar tres errores muy comunes puede marcar la diferencia entre una inversión rentable y una pesadilla legal y financiera.

«Me llegan mensajes casi a diario de propietarios desesperados por haber confiado en la persona equivocada», señala Gutiérrez. «Y lo más triste es que muchas veces los errores se podrían haber evitado con sentido común y un poco de previsión».

El primer error, según el especialista, es uno de los más emocionales: alquilar a amigos o familiares. «Tú no sabes la de gente que me llama explicando que por hacer un favor le dejó un piso a un amigo o a un primo, cobrando una renta que ni siquiera cubre los gastos del inmueble. Después, sacarlos de ahí se convierte en un drama personal y legal. Esto no lo hagas nunca», advierte tajante.

El segundo error es aceptar pagos por adelantado como señal de solvencia. «Muchos propietarios se sienten tentados cuando alguien les ofrece seis meses por adelantado. Pero esto es una bandera roja. Generalmente, se trata de personas con un perfil financiero débil que intentan compensarlo con efectivo. En estos casos, lo que se debe pedir es una garantía adicional, no un adelanto», explica Gutiérrez. «Es mucho más seguro que el inquilino te aporte seis meses de garantía bancaria o un aval, que aceptar dinero por adelantado que luego no sabrás cómo justificar ni cómo responder si las cosas salen mal».

«Nunca dejes de revisar las nóminas que te envían»

Pero el error más común —y el menos evitado— es no verificar adecuadamente la documentación. «Nunca dejes de revisar las nóminas que te envían. Te sorprendería saber cuántas son falsas. La gente se inventa trabajos, manipula PDFs y, en algunos casos, ni siquiera tienen empleo», comenta. «Hoy es muy fácil verificar esta información: te metes en LinkedIn y ves si la persona trabaja donde dice. Si no está, llamas a la empresa. Es tu derecho y tu responsabilidad como arrendador».

Con la demanda de alquiler disparada y la rentabilidad inmobiliaria en juego, Sergio Gutiérrez insiste en que actuar con rigor y frialdad es clave. «No se trata de desconfiar de todo el mundo, pero sí de actuar como un profesional. Porque un mal inquilino no solo no te paga: te puede arruinar emocional y económicamente», concluye.