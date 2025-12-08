Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eusko Jaurlaritzak 2,2 milioi euro bideratuko ditu unibertsitate-ikasleen nazioarteko mugikortasuna sustatzeko

Erasmus+ programak estaltzen ez dituen gastuei aurre egiteko, ikasleek hilean 390 euro arteko laguntza osagarria jasoko dute

Ander Artetxe

Astelehena, 8 abendua 2025, 08:47

Comenta

Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Sailak 2,2 milioi euroko zuzkidura ekonomikoa jarriko du Euskadiko unibertsitateetan eta goi-mailako arte-irakaskuntzetan matrikulatutako ikasleen nazioarteko mugikortasun programak indartzeko. Jaurlaritzak iragarri duenez, 2025-2026 ikasturterako laguntzen deialdia ostegunean argitaratu da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.

Programa honen bidez, ikasleek atzerrian prestakuntza-esperientziak izatea erraztu nahi da, Erasmus+ bezalako egitasmoen bidez edo bestelako hitzarmen akademikoen bitartez. Helburua ikasleen profila nazioartekotzea eta ingurune global baterako trebetasun berriak garatzea da.

Erasmus+ programak ematen duen Europako finantzaketak ez ditu atzerriko egonaldietatik eratorritako gastu guztiak estaltzen; gainera, helmuga batzuk ez daude programaren barruan eta ez dute inolako diru-laguntzarik jasotzen. Horregatik, Jaurlaritzak osagarri ekonomiko propioa bermatuko du.

Laguntzek hilean 390 euro arteko gehigarri ekonomikoa emango dute. Aurreko ikasturtean, 2024-2025ean, 2.885 beka banatu ziren, eta Sailaren asmoa, aurtengo edizioan kopuru hori handitzea da.

Zuzkidura osoa bi ataletan bereizten da: 520.000 euro Espainiako Hezkuntza Nazioartekotzeko Zerbitzuak kudeatzen dituen laguntzak osatzeko, eta 1.680.000 euro Europako erakundeen babesik jasotzen ez duten egonaldietarako.

Unibertsitateek eta goi-mailako arte-ikastegiek iazko ostiraletik aurrera (abenduaren 5etik aurrera) egin ahal izango dituzte bekaren eskabideak. Deialdia EAEko administrazio-egoitza duten ikasleei zuzentzen zaie, baldin eta gradu, master ofizial edo goi-mailako arte-irakaskuntzen bat egiten ari badira.

