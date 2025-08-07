Euskadi suma ya 40 muertes atribuibles al calor desde el comienzo del verano

Euskadi suma un total de 40 fallecimientos atribuibles al calor desde el comienzo del verano. Treinta de estas muertes han tenido lugar en Bizkaia, ocho ... en Álava y dos en Gipuzkoa. Así figura en los datos publicados por el sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo), una herramienta impulsada por el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad. Estos 40 decesos prácticamente doblan la cifra registrada el pasado año en el País Vasco en el mismo periodo. Entonces fueron 22.

Claves en la alta mortalidad vinculada al exceso de temperaturas de este verano fueron las dos olas de calor consecutivas que tuvieron lugar durante la segunda mitad de junio y principios de julio. En poco más de dos semanas se concentraron 35 de las 40 muertes recogidas hasta el momento por el MoMo.

Aquel encadenamiento de jornadas de calor sofocante hizo que los sanitarios de Osakidetza tuviesen que atender a numerosas personas por problemas de salud asociados a este fenómeno en Euskadi. Los servicios de emergencias asistieron al menos a 137 personas con diferentes problemas atribuibles a las altas temperaturas, de las que 74 tuvieron que ser trasladadas a ambulatorios o ingresadas en hospitales, según informó entonces el Departamento de Salud. Este agosto, de momento, se ha atendido a cuatro personas a causa de las altas temperaturas, una de las cuales acabó ingresada en un centro hospitalario.

La ola seguirá hasta el martes

Aunque es muy posible que el parte de asistencias médicas se incremente en los próximos días. La Aemet ha extendido hasta el martes que viene el aviso por ola de calor. El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, por su parte, mantiene para hoy el aviso amarillo por temperaturas altas persistentes en toda Euskadi, que en el caso del sur de Álava llegarán a ser extremas. Euskalmet prevé para hoy máximas por encima de los 32 grados en la zona cantábrica interior, mientras que en la costa se alcanzarán los 28.