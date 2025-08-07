Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gente bañándose en la playa de Zurriola. Iñigo Royo

Euskadi suma ya 40 muertes atribuibles al calor desde el comienzo del verano

El número de fallecidos a causa de las altas temperaturas casi dobla la cifra registrada en los meses de junio y julio del pasado año

Terry Basterra

Jueves, 7 de agosto 2025, 08:56

Euskadi suma un total de 40 fallecimientos atribuibles al calor desde el comienzo del verano. Treinta de estas muertes han tenido lugar en Bizkaia, ocho ... en Álava y dos en Gipuzkoa. Así figura en los datos publicados por el sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo), una herramienta impulsada por el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad. Estos 40 decesos prácticamente doblan la cifra registrada el pasado año en el País Vasco en el mismo periodo. Entonces fueron 22.

