Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso

Los beneficiarios de una vivienda de protección oficial (VPO) en régimen de compra promovida por el Gobierno Vasco antes de 2003 y que en virtud ... de la legislación de aquel momento han perdido ya la condición de VPO una vez transcurridos 20 años, pero viven con la espada de Damocles de saber que su propiedad solo es parcial, tiene fecha de caducidad, y que dentro de unos 50 años (normalmente a los 75 de la adjudicación) la titularidad del piso volverá íntegramente a la administración pública, tienen entre este martes y el 31 de diciembre la posibilidad de modificar su estatus y hacerse plenos propietarios de su vivienda, y para siempre.

El departamento vasco de Vivienda y Agenda Urbana activa este martes un proceso por el que está dispuesto a vender la parte que aún le pertenece de esos pisos –el suelo sobre el que están construidos, el llamado derecho de superficie–, y a renunciar también a recuperar la propiedad de las viviendas cuando le corresponda dentro de medio siglo.

A cambio pone una condición. Las viviendas en cuestión, que ya han dejado de ser protegidas y pueden venderse o alquilarse como libres, volverán a calificarse como VPO para siempre y, por tanto, volverán a regirse bajo las condiciones de los pisos de protección pública.

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publicó ayer la orden del consejero Denis Itxaso que da luz verde a la apertura del proceso de venta de derechos de superficie por parte del Gobierno Vasco. Es el séptimo tras los de 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 y 2017. Hacía por tanto ocho años que no se desarrollaba este programa.

Son susceptibles de acogerse a la medida 9.445 viviendas de la Comunidad Autónoma Vasca (4.619 en Bizkaia, 3.748 en Gipuzkoa y 1.348 en Álava). Vivienda ya ha remitido a sus titulares la información sobre el procedimiento y el precio de venta de cada caso particular. Las cuantías exactas dependerán de la ubicación y características de cada piso, pero cuando a mediados de julio Itxaso anunció la apertura de la séptima convocatoria, ya anticipó que los propietarios que deseen hacerse con el derecho de superficie y con este con la plena y perenne propiedad de la vivienda, deberán abonar una media de 20.000 euros por piso.

20.000 euros de media

Con esta operación el Gobierno Vasco aspira a vender un millar de derechos de superficie, sabedor de que no todos los beneficiarios de estas VPO estarán interesados. De este modo, confía en ingresar 20 millones de euros que se destinarán «íntegramente» a políticas de promoción de vivienda pública en Euskadi.

Además de conseguir recursos adicionales para aumentar el parque de VPO, Vivienda entiende esta operación como un mecanismo para «recuperar» para el mercado protegido viviendas que se construyeron con esa finalidad y que se encuentran en este momento en el libre. El propio Itxaso ha llegado a calificar de «error histórico» la legislación anterior a 2003 que permitía que viviendas de iniciativa y precios públicos hayan perdido con el tiempo esa condición y puedan venderse como libres, como ha venido sucediendo en los últimos años.

Una situación que sigue produciéndose en el conjunto de España y que el Gobierno central también quiere modificar siguiendo el modelo vigente en Euskadi desde hace ya más de 20 años en el que toda la VPO edificada a partir de 2003 se mantiene como tal de por vida.

La iniciativa consiste en que el propietario de la VPO compra al Gobierno Vasco el derecho de superficie que este se reservó, de modo que el morador de la vivienda pasa a ser pleno propietario y ve desaparecer el horizonte en el que su piso retornará a la administración pública. A cambio, la vivienda recupera su condición de VPO, lo que a efectos prácticos significa que si en algún momento el propietario desea venderla, deberá hacerlo al precio tasado que en su momento marque el Gobierno, no al de mercado.

Cerca de 1.700 en Donostia

De las más de 3.700 antiguas VPO que se pueden acoger a este programa en Gipuzkoa, casi la mitad (1.685) se ubican en San Sebastián. Muy a distancia, siguen a la capital Zumarraga (323), Irun (241), Hernani (218) y Zarautz (128). En ninguna otra localidad se supera el centenar de potenciales compradores.

Para establecer el precio de venta, el Gobierno Vasco calcula primero el valor total del edificio, considerando las viviendas, anexos, locales comerciales... A continuación calcula el valor del suelo sobre el que se asienta el inmueble, para lo que aplica el 10%del valor del edificio. Por último, divide ese valor entre las cuotas de participación y añade los impuestos correspondientes.