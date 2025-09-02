Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Antiguas VPO de Lugaritz, en San Sebastián, una de las promociones afectadas por la propuesta. Sara Santos

Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso

El Gobierno Vasco activa este martes el proceso de venta del derecho de superficie de las viviendas que promovió antes de 2003 y exige a cambio que estas renuncien al mercado libre

Miguel Ángel Mata

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Martes, 2 de septiembre 2025, 06:42

Los beneficiarios de una vivienda de protección oficial (VPO) en régimen de compra promovida por el Gobierno Vasco antes de 2003 y que en virtud ... de la legislación de aquel momento han perdido ya la condición de VPO una vez transcurridos 20 años, pero viven con la espada de Damocles de saber que su propiedad solo es parcial, tiene fecha de caducidad, y que dentro de unos 50 años (normalmente a los 75 de la adjudicación) la titularidad del piso volverá íntegramente a la administración pública, tienen entre este martes y el 31 de diciembre la posibilidad de modificar su estatus y hacerse plenos propietarios de su vivienda, y para siempre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  2. 2 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  3. 3 El Sadar, nueva casa de Becker
  4. 4

    Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo
  5. 5 La emotiva carta de Álex García a Verónica Echegui tras su fallecimiento: «Mis ojos han llorado mucho»
  6. 6

    Los universitarios vascos cobran de media 1.828 euros y los de la FP, 1.426
  7. 7

    El club de remo Illunbe se enfrenta a su «inevitable» disolución a finales de mes
  8. 8 Yangel Herrera ya es txuri-urdin: estas son las claves y cifras de su fichaje
  9. 9

    Un tercio de los receptores de la RGI en Gipuzkoa tiene estudios medios o superiores
  10. 10 El aviso por obras en el Topo de Donostia: Euskotren anuncia retrasos hasta el próximo día 9

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso

Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso