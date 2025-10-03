Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Uno de los muros que rodean el udaleku de Bernedo, con el lema 'Libre eta errebelde'. I. AIZPURU

La Ertzaintza suma ya seis denuncias contra la libertad sexual en el udaleku de Bernedo

La Policía autonómica registra en Getxo dos nuevas demandas de dos menores de 12 años que pasaron por el campamento en julio

Leire Pérez y Claudia Turiel

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La cifra de damnificados por el 'caso Bernedo' sigue aumentando. Las familias de un niño y una niña menores de 12 años interpusieron ayer sendas ... denuncias en la comisaría que la Ertzaintza tiene en Getxo para dar cuenta de una serie de hechos que les han relatado los chavales tras pasar la primera quincena del pasado mes de julio por el campamento gestionado por la asociación Sarrea en la localidad alavesa. Según ha podido saber este periódico de fuentes policiales, las cuestiones relatadas en los nuevos escritos cumplen las condiciones para ser tipificadas como presuntos delitos contra la libertad sexual de los menores.

