La empresa de la grúa usada para el robo del Louvre, orgullosa: «Cuando hay que hacer cosas con rapidez y de forma silenciosa» Böcker Maschinenwerke GmbH, con sede en Alemania, se jacta de las capacidades de su modelo Böcker Agilo para «transportar tesoros de hasta 400 kilos»

J. F. Jueves, 23 de octubre 2025, 12:42 Comenta Compartir

El donde la oportunidad y la creatividad siempre son valores apreciados en el mundo de la publicidad, acompañados del célebre lema «que hablen de mí, aunque sea para mal». Eso es lo que han debido pensar los propietarios de la compañía Böcker, propietaria de la grúa utilizada por los autores del atraco al museo Louvre de París este pasado domingo.

El caso es que la pequeña compañía alemania, con sede en Werne, se ha mostrado orgullosa de este uso de uno de sus vehículos. El anuncio, publicado después del robo, incluye una fotografía de su ya conocida grúa frente al museo parisino. El texto promocional es una declaración que destaca las capacidades de su maquinaria para un transporte rápido y discreto: «Cuando hay que hacer las cosas con rapidez, el Böcker Agilo transporta sus tesoros de hasta 400 kg a 42 m/min de forma silenciosa gracias a su motor eléctrico de 230 V». El anuncio desde luego no puede ser más oportuno, aunque existe debate sobre si les generará buena imagen o al contrario.

Böcker Maschinenwerke GmbH es una compañía alemana fundada en 1958 y con varias sedes en países como Francia, Bélgica, Italia o Suiza. Su especialidad es la producción y comercialización de maquinaria para elevación y transporte vertical en la construcción e industria, incluyendo autogrúas, elevadores o grúas remolque.

El robo en el Louvre está dando de qué hablar por su espectacularidad, que recuerda por sus semejanzas a una trama de ficción, especialmente a la serie de Netflix 'Lupin'. Los asaltantes, que todavía no han sido detenidos, irrumpieron en el museo y ejecutaron el golpe en «apenas siete minutos» disfrazados de operarios de mantenimiento y accediendo a la sala de las jotas utilizando este camión montacargas fabricado en Alemania. Una vez dentro de la Galerie d'Apollon, una joya arquitectónica que alberga reliquias valiosas de la Corona francesa, rompieron vitrinas blindadas y se dieron a la fuga en varias motocicletas.

El valor de las joyas robadas en el Louvre

Los ladrones sustrajeron nueve joyas históricas que pertenecieron a Napoleón y a la emperatriz Eugenia y que poseen un valor histórico incalculable. El listado oficial de las piezas robadas, facilitado por el Ministerio de Cultura francés y la dirección del Louvre, incluye la corona de la reina María Amelia, la corona de la reina Hortensia, un collar y un pendiente del conjunto de zafiros de María Amelia y Hortensia, un collar de esmeraldas de la reina María Luisa, un par de pendientes de esmeralda de la reina María Luisa, un broche antiguo y otro de la emperatriz Eugenia.

El golpe no fue «perfecto», ya que durante la frenética huida, una pieza de mayor tamaño fue abandonada. De las nueve joyas sustraídas, solo una ha sido recuperada, la corona de la emperatriz Eugenia. Fue encontrada horas después cerca del museo. Las autoridades confirmaron que esta pieza recuperada presenta «daños visibles y considerables», lo que representa una pérdida irreparable para el patrimonio cultural francés. Las joyas robadas en el Louvre tienen un valor de 88 millones de euros. La fiscal ha precisado, sin embargo, que los cuatro ladrones no conseguirán esa cifra astronómica «si tienen la mala idea de fundir las joyas». «Podemos esperar que reflexionen antes de destruirlas joyas sin ningún motivo», ha declarado Beccuau.

Temas

Robos

Paris