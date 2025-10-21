El asalto al Louvre y los otros atracos a museos más importantes de este siglo

Paula Dalla Fontana Martes, 21 de octubre 2025, 00:01 Comenta Compartir

El asalto al Museo del Louvre se ha convertido en el robo más audaz de la historia reciente del arte francés. Cuatro individuos encapuchados entraron en la Galería Apolo en plena luz del día. Utilizaron una grúa y una escalera mecánica, accediendo a la sala por la ventana lateral. Solo necesitaron siete minutos para romper las vitrinas y llevarse nueve joyas. Entre ellas, collares, pendientes y broches pertenecientes a las reinas María Amelia, esposa de Luis Felipe I y Hortensia, casada con Luis Bonaparte. Pero la joya más importante fue, sin dudas, la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón II. Sin embargo, los ladrones la perdieron en el camino y fue hallada por la policía.

Asaltos como este demuestran que los robos pueden llegar a convertirse en auténticas obras de arte, donde la precisión, la planificación y la pericia técnica valen tanto como el botín mismo. Son operaciones ejecutadas con una minuciosidad que roza lo cinematográfico. En los próximos párrafos se desvelará el modus operandi de otros grandes robos del siglo.

Asalto en el Museo del Louvre

Sala de los Estados Donde está La Gioconda Museo del Louvre Galería de Apolo Punto de acceso de los ladrones En 7 minutos Dos de los asaltantes llegaron en motocicleta y otros dos conduciendo un camión cargado con un elevador. 1 Acceden al edificio por la fachada de la Galería Apolo a través del montacargas. Subieron al balcón del primer piso, la sala que les interesaba. 2 70 METROS Rompieron las ventanas y dos vitrinas (la de Napoleón y la de los soberanos de Francia) con sierras radiales. Robaron nueve joyas de la corona francesa. 3 Huyeron en moto. En su marcha, perdieron la corona de diamantes de la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón II. 4 4 personas Robaron nueve joyas de la colección de Napoleón y de los Reyes de Francia; diademas, collares, pendientes, broches y la corona. Escalera extensible Ventana de acceso Camión utilizado por los ladrones Sala de los Estados Donde está La Gioconda Museo del Louvre Galería de Apolo Punto de acceso de los ladrones En 7 minutos Dos de los asaltantes llegaron en motocicleta y otros dos conduciendo un camión cargado con un elevador. 1 Acceden al edificio por la fachada de la Galería Apolo a través del montacargas. Subieron al balcón del primer piso, la sala que les interesaba. 2 70 METROS Rompieron las ventanas y dos vitrinas (la de Napoleón y la de los soberanos de Francia) con sierras radiales. Robaron nueve joyas de la corona francesa. 3 Huyeron en moto. En su marcha, perdieron la corona de diamantes de la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón II. 4 4 personas Robaron nueve joyas de la colección de Napoleón y de los Reyes de Francia; diademas, collares, pendientes, broches y la corona. Ventana de acceso Escalera extensible Camión utilizado por los ladrones Sala de los Estados Donde está La Gioconda Plaza del Carrousel Museo del Louvre RIO SENA Galería de Apolo Punto de acceso de los ladrones En 7 minutos Dos de los asaltantes llegaron en motocicleta y otros dos conduciendo un camión cargado con un elevador. 1 Acceden al edificio por la fachada de la Galería Apolo a través del montacargas. Subieron al balcón del primer piso, la sala que les interesaba. 2 70 METROS Robaron nueve joyas de la colección de Napoleón y de los Reyes de Francia; diademas, collares, pendientes, broches y la corona. Rompieron las ventanas y dos vitrinas (la de Napoleón y la de los soberanos de Francia) con sierras radiales. Robaron nueve joyas de la corona francesa. 3 Huyeron en moto. En su marcha, perdieron la corona de diamantes de la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón II. 4 Ventana de acceso Escalera extensible Camión utilizado por los ladrones Sala de los Estados Donde está La Gioconda Plaza del Carrousel Museo del Louvre Galería de Apolo RIO SENA Punto de acceso de los ladrones Punto de acceso de los ladrones En 7 minutos Dos de los asaltantes llegaron en motocicleta y otros dos conduciendo un camión cargado con un elevador. 1 Acceden al edificio por la fachada de la Galería Apolo a través del montacargas. Subieron al balcón del primer piso, la sala que les interesaba. 2 70 METROS 4 personas Rompieron las ventanas y dos vitrinas (la de Napoleón y la de los soberanos de Francia) con s radiales. Robaron nueve joyas de la corona francesa. 3 Robaron nueve joyas de la colección de Napoleón y de los Reyes de Francia; diademas, collares, pendientes, broches y la corona. Huyeron en moto. En su marcha, perdieron la corona de diamantes de la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón II. 4 Ventana de acceso Escalera extensible Camión utilizado por los ladrones

Asalto en la Bóveda Verde de Dresde

En noviembre de 2019, la Bóveda Verde del Palacio Real de Dresde, en Alemania, fue escenario de uno de los mayores robos de joyas en Europa. Los ladrones —miembros del clan Remmo, una red criminal con base en Berlín—, cortaron las barras de una ventana, inutilizaron el sistema eléctrico y rompieron las vitrinas del museo con hachas. En menos de cinco minutos se llevaron tres juegos de diamantes y otras joyas de un valor estimado en más de 120 millones de dólares. Aunque parte del tesoro fue recuperado, varias piezas continúan desaparecidas.

Museo del Transporte Palacio de Dresde Catedral católica romana de Dresde Bóveda Verde Museo que exhibe tesoros de los príncipes de la dinastía Wettin. Tiene obras de arte desde el Renacimiento hasta el Clasicismo. Menos de 5 minutos Poco antes de las 5:00 de la madrugada, un incendio cerca del museo destruye el transformador eléctrico, afectando el sistema de alarmas. 1 A las 5:00 dos ladrones entraron a la Bóveda Verde por una ventana con rejas, forzándolas con herramientas hidráulicas. 2 Una vez dentro, los ladrones rompen tres vitrinas con hachas y sustraen juegos de joyas. 3 2 enmascarados Escaparon antes de que llegue la policía. 4 Robaron 21 piezas de joyería opulenta del siglo XVIII. Pertenecían a la colección del rey Augusto II el Fuerte. Estaban adornadas con más de 4.300 diamantes, rubíes, esmeraldas y zafiros. Museo del Transporte Palacio de Dresde Catedral católica romana de Dresde Bóveda Verde Museo que exhibe tesoros de los príncipes de la dinastía Wettin. Tiene obras de arte desde el Renacimiento hasta el Clasicismo. Menos de 5 minutos Poco antes de las 5:00 de la madrugada, un incendio cerca del museo destruye el transformador eléctrico, afectando el sistema de alarmas. 1 2 personas A las 5:00 dos ladrones entraron a la Bóveda Verde por una ventana con rejas, forzándolas con herramientas hidráulicas. 2 Robaron 21 piezas de joyería opulenta del siglo XVIII. Pertenecían a la colección del rey Augusto II el Fuerte. Estaban adornadas con más de 4.300 diamantes, rubíes, esmeraldas y zafiros. Una vez dentro, los ladrones rompen tres vitrinas con hachas y sustraen juegos de joyas. 3 Escaparon antes de que llegue la policía. 4 Palacio de Dresde Museo del Transporte Bóveda Verde Museo que exhibe tesoros de los príncipes de la dinastía Wettin. Menos de 5 minutos Poco antes de las 5:00 de la madrugada, un incendio cerca del museo destruye el transformador eléctrico, afectando el sistema de alarmas. 1 A las 5:00 dos ladrones entraron a la Bóveda Verde por una ventana con rejas, forzándolas con herramientas hidráulicas. 2 Una vez dentro, los ladrones rompen tres vitrinas con hachas y sustraen juegos de joyas. 3 Escaparon antes de que llegue la policía. 4 2 personas Robaron 21 piezas de joyería opulenta del siglo XVIII. Pertenecían a la colección del rey Augusto II el Fuerte. Estaban adornadas con más de 4.300 diamantes, rubíes, esmeraldas y zafiros. Palacio de Dresde Museo del Transporte Bóveda Verde Menos de 5 minutos Poco antes de las 5:00 de la madrugada, un incendio cerca del museo destruye el transformador eléctrico, afectando el sistema de alarmas. 1 A las 5:00 dos ladrones entraron a la Bóveda Verde por una ventana con rejas, forzándolas con herramientas hidráulicas. 2 Una vez dentro, los ladrones rompen tres vitrinas con hachas y sustraen juegos de joyas. 3 Escaparon antes de que llegue la policía. 4 2 personas Robaron 21 piezas de joyería opulenta del siglo XVIII. Pertenecían a la colección del rey Augusto II el Fuerte. Estaban adornadas con más de 4.300 diamantes, rubíes, esmeraldas y zafiros.

Asalto en el Museo Munch

El Museo Munch de Oslo también sufrió un golpe en 2004 cuando, en un minuto, dos hombres armados irrumpieron para robar dos de las obras más célebres del pintor noruego: El Grito y La Madonna. Los asaltantes actuaron durante el horario de apertura, amenazando al personal y al público antes de arrancar los cuadros de la pared y escapar en un coche. Tras dos años de investigación y varios arrestos, ambas obras fueron recuperadas en 2006, aunque con daños significativos debido a las condiciones en que fueron escondidas.

Museo Munch Alberga las obras que Edvard Munch donó a su ciudad natal. Esta es su sede anterior, en la que se produjo el robo en 2004. TØYEN Entrada principal Menos de 1 minuto Tres asaltantes llegaron al museo. Irrumpieron armados por la entrada principal. 1 Amenazaron al personal y a los visitantes, ya que estaban en pleno día. 2 Se dirigieron a las dos obras elegidas: El Grito y La Madonna para desmontar los marcos de las paredes. 3 Escaparon con los cuadros en un vehículo que esperaba en la puerta. 4 En 2006, luego de dos años de búsqueda, la policía recuperó las obras con daños restaurables. 5 El Grito También había sido robado en 1994 en Oslo, durante los Juegos Olímpicos de Invierno. Un ladrón entró al museo por la ventana para llevárselo. La Madonna Una versión de esta obra fue robada en 1990 junto a otras tres obras de arte en la Galería Kunsthuset AS en Oslo. Museo Munch Alberga las obras que Edvard Munch donó a su ciudad natal. Esta es su sede anterior, en la que se produjo el robo en 2004. TØYEN Entrada principal Menos de 1 minuto Tres asaltantes llegaron al museo. Irrumpieron armados por la entrada principal. 1 Amenazaron al personal y a los visitantes, ya que estaban en pleno día. 2 Se dirigieron a las dos obras elegidas: El Grito y La Madonna para desmontar los marcos de las paredes. 3 Escaparon con los cuadros en un vehículo que esperaba en la puerta. 4 En 2006, luego de dos años de búsqueda, la policía recuperó las obras con daños restaurables. 5 El Grito También había sido robado en 1994 en Oslo, durante los Juegos Olímpicos de Invierno. Un ladrón entró al museo por la ventana para llevárselo. La Madonna Una versión de esta obra fue robada en 1990 junto a otras tres obras de arte en la Galería Kunsthuset AS en Oslo. Museo Munch Esta es su sede anterior, en la que se produjo el robo en 2004. Entrada principal Menos de 1 minuto Tres asaltantes llegaron al museo. Irrumpieron armados por la entrada principal. 1 Amenazaron al personal y a los visitantes, ya que estaban en pleno día. 2 Se dirigieron a las dos obras elegidas: El Grito y La Madonna para desmontar los marcos de las paredes. 3 Escaparon con los cuadros en un vehículo que esperaba en la puerta. 4 En 2006, luego de dos años de búsqueda, la policía recuperó las obras con daños restaurables. 5 El Grito También había sido robado en 1994 en Oslo, durante los Juegos Olímpicos de Invierno. Un ladrón entró al museo por la ventana para llevárselo. Museo Munch Esta es su sede anterior, en la que se produjo el robo en 2004. Entrada principal Menos de 1 minuto Tres asaltantes llegaron al museo. Irrumpieron armados por la entrada principal. 1 Amenazaron al personal y a los visitantes, ya que estaban en pleno día. 2 Se dirigieron a las dos obras elegidas: El Grito y La Madonna para desmontar los marcos de las paredes. 3 Escaparon con los cuadros en un vehículo que esperaba en la puerta. 4 En 2006, luego de dos años de búsqueda, la policía recuperó las obras con daños restaurables. 5 El Grito También había sido robado en 1994 en Oslo, durante los Juegos Olímpicos de Invierno. Un ladrón entró al museo por la ventana para llevárselo.

El reciente robo en el Louvre se suma a una larga lista de asaltos históricos en museos famosos. Entre los ejemplos más destacados están el robo en 1911 de la Mona Lisa, encargada por Vincenzo Peruggia y el gran atraco de 1990 en el Museo Isabella Stewart Gardner de Boston, donde desaparecieron 13 obras maestras de artistas como Vermeer y Rembrandt. Se trata de operaciones minuciosas que revelan la audacia de ladrones ambiciosos y sofisticados.