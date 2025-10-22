Los robos de película en museos vascos: del retablo de Aralar al cuadro de Goya en San Telmo El primero fue obra del famoso 'Erik el Belga' y el segundo tiene una curiosa historia detrás

El espectacular asalto al museo parisino del Louvre ha dado la vuelta a todo el mundo. Más cerca de nosotros no se han producido robos de este calibre, afortunadamente. El más famoso a nivel de Euskal Herria se atribuye a René Alphonse Ghislain Vanden Berghe, alias 'Erik el Belga', considerado el mayor ladrón de arte del siglo XX, especializado en arte sacro, y fallecido a los 80 años en 2020 en Málaga. Uno de sus golpes más sonados fue la sustracción en 1979 de los esmaltes del retablo de San Miguel de Aralar, una pieza de un valor artístico incalculable. Lo sustrajo por encargo de un comprador mexicano y cobró 100 millones de pesetas. Afortunadamente la reliquia fue devuelta al santuario navarro en 1991.

Van den Berghe detalló en varias entrevistas a distintos medios que el robo fue cometido por cuatro personas. Sorprende que aseguró que habían recibido ayuda del interior del santuario. Subrayó que la mayor dificultad fue la retirada del cristal antibalas que protegía la pieza. «Es una de las piezas por las que más he cobrado en mi vida. Son los esmaltes más preciosos que jamás he tenido en mi mano», confesó.

Un Goya en San Telmo

Los museos guipuzcoanos también han sido víctimas de los ladrones. Uno de los primeros casos publicados en la prensa se produjo en junio de 1934. En el Museo de la Escuela de Armería de Eibar fueron robadas veintiocho pistolas de una colección de monedas antiguas, que estaban guardadas en sendas vitrinas. Las armas eran modelos que se habían fabricado para las grandes potencias que combatieron en la Primera Guerra Mundial. No se detuvo a los ladrones.

El donostiarra museo de San Telmo también ha sufrido robos a lo largo de su historia, aunque lógicamente no tan importantes como el último ocurrido en el Louvre de París, pero no menos curiosos. En mayo de 1965 un joven bien vestido, cuya identidad nunca se conoció, hurtó un lienzo de Goya considerado menor, en cuanto a su importancia y a su tamaño, de apenas 23 por 35 centímetros, titulado 'Soldado de caballería' o 'Militar con caballo'. Afortunadamente, el ladrón se arrepintió y al día siguiente lo devolvió bajo secreto de confesión, «cuando la Policía se había movilizado y hasta parecía estar en la pista del autor de esta fechoría», según informó este periódico. Tres años después se denunció el robo de otro cuadro del que no trascendió el título y valorado en 20.000 pesetas.

En septiembre de 1993 volvió a desaparecer el cuadro 'Soldado de caballería'. Enseguida se sospechó que el móvil no era el robo sino denunciar al falta de seguridad en el museo. La obra apareció al día siguiente entre unas zarzas en la Plaza de la Trinidad. La dirección del centro decidió aumentar la vigilancia para evitar casos similares.

En mayo de 2014 dos individuos entraron al Museo Oiasso de Irun, pero no se trataba de ladrones de reliquias sino de unos simples atracadores. Accedieron armados con una pistola a la zona de las taquillas y exigieron la entrega del dinero de la recaudación así como de la venta de objetos de la tienda. Uno de los autores fue detenido por la Ertzaintza pocas horas después.

