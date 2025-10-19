«STARTinnova nos enseña lo que es emprender» Los alumnos de Leizaran BHI, junto a más de 600 de otros 27 centros, ya están inmersos en la XIV edición de este programa educativo que fomenta el emprendimiento

Junto a Katherine toman parte en su proyecto María José, Ikram y Génesis, y están diseñando una marca de ropa multicultural a través de la cual personas de cualquier cultura o credo pueden encontrar prendas adaptadas a la moda que se llevan en sus lugares de origen.

A lo largo de toda Gipuzkoa son 633 alumnos de 28 centros los que, divididos en grupos, como estas tres estudiantes, están ya inmersos en la segunda fase de STARTinnova. Se trata de un programa que capacita a los participantes de las dos categorías (16-17 años y mayores de 18) en el desarrollo y el fomento de aptitudes y habilidades con las que podrán convertir una idea en un proyecto de emprendimiento y que, además, les servirán para afrontar los retos que el futuro les plantee. Hablamos de cualidades como el trabajo en equipo, la tenacidad, la perseverancia, la tolerancia al fracaso, la creatividad... En definitiva, es una iniciativa que pone de relieve el valor del emprendimiento a la hora de dar respuesta a los retos sociales.

STARTinnova Qué es Se trata de un programa pedagógico impulsado por EL DIARIO VASCO que persigue apoyar a los centros educativos en el fomento del espíritu emprendedor entre los jóvenes.

Impulsa diariovasco.com

Patrocinan ADEGI, BIC Gipuzkoa, Departamento de Educación del Gobierno Vasco y EHU.

Colabora Tknika.

Empresas mentoras Altuna y Uria, Grupo Wisco, Irizar, KSB, Michelin Fundación y Unceta.

Los alumnos cuentan para todo ello con una plataforma de e-learning con la que desarrollan competencias personales y sociales como la autonomía, la confianza en uno mismo, la toma de decisiones en entornos de riesgo y la capacidad de comunicación.

También están preparando su propio proyecto de emprendimiento Sami, Álvaro, Ander y Wail, por ejemplo. Es un programa que da descuentos a los jóvenes que participan en trabajos sociales: «Es una idea que nos gustó y que creemos que hace falta y que puede tener aplicación», comentan. Su proyecto se llama RedSuma.

Otro grupo de esta clase tutelada por el profesor de economía, Manu Millán, está desarrollando una aplicación llamada WeGo. Con ella «pretendemos que la gente que quiere salir a correr o a hacer deporte pero que está sola, pueda encontrar compañía a través de una aplicación mediante la que quedarían en un lugar a una hora para ir juntos». Esta idea la están desarrollando Gaby, Leonardo y Mahnoor. Acaban de comenzar su participación en STARTinnova y les motiva mucho el reto. Entienden que «aprender a emprender es muy importante para el futuro y este programa es interesante porque nos lleva a pensar en grupo».

Manu Millán es veterano en estas lides. Ha sido tutor de grupos de STARTinnova previamente en otros institutos y este año lo hace en Leizaran. «El programa es de gran ayuda porque con la nueva ley, tanto en DBH como en Bachillerato se le da mucha importancia a emprender y STARTinnova les ayuda a los jóvenes a acceder a esa realidad fundamental».

Las fases de STARTinnova

Una vez redactados, los proyectos serán analizados por un equipo evaluador formado por cerca de 40 profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la EHU, liderado por Noemí Peña, profesora de Emprendimiento y Creación de Empresas (además de miembro del Comité Técnico de STARTinnova).

El análisis detallado de todos esos trabajos desembocará en la selección de los cinco mejores proyectos de cada categoría, que serán citados para defender su idea ante un jurado de expertos a finales del mes de febrero.

Esta fase es una de las más enriquecedoras, ya que el evento está abierto a todos los que han tomado parte en el programa, que podrán ver en directo cómo los diez finalistas defienden su propuesta ante un jurado compuesto por profesionales de la empresa y el emprendimiento.

14 años, señal de buena salud

El hecho de que la actual sea la decimocuarta edición de START-innova habla por sí solo de la buena salud de esta iniciativa impulsada por El Diario Vasco y que la hacen posible el patrocinio de empresas e instituciones como ADEGI,BICGipuzkoa, el Departamento de Educación del GobiernoVasco y EHU, además de la colaboración de Tknika. Las empresas mentoras son también un pilar fundamental de este programa.

Las empresas mentoras muestran la realidad a los jóvenes STARTinnova no sería posible sin el apoyo de las empresas mentoras. Juegan un papel clave en el desarrollo del programa, ya que, en su rol de mentores, permiten a los estudiantes conocer de cerca el entorno empresarial mediante visitas a las instalaciones y reuniones con directivos de la empresa. En esta ocasión serán Altuna y Uria, Fundación Michelín,GrupoWisco, Irizar, KSB y Unceta las participantes. Todas ellas son firmas referentes del tejido empresarial guipuzcoano que 'apadrinan' a uno de los centros participantes. Con esta colaboración, STARTinnova impulsa la conexión entre la educación y la empresa, acercando a los estudiantes al día a día del mundo laboral.