«Me da miedo decir algo que pueda perjudicar mis opciones de estudiar en Estados Unidos»

«Prefiero no ser identificada y pasar desapercibida. Me da miedo que algo de lo que salga publicado pueda perjudicar mis opciones de estudiar en ... Estados Unidos», afirma Leire, nombre ficticio de una joven estudiante guipuzcoana que va a ir este año a Estados Unidos a continuar su carrera universitaria. Admite en conversación telefónica con este medio que la decisión de Donald Trump de paralizar, de forma provisional, la concesión de visados a alumnos extranjeros para estudiar en su país le ha «descolocado» y que por ese motivo prefiere mantenerse en el anonimato.

La administración del dirigente republicano continúa con su cruzada contra el sector de la educación y la investigación y ha ordenado a sus embajadas que dejen de hacer entrevistas y revisen las redes sociales de los solicitantes. «Por mucho que no quieras, es complicado no enterarte de todo lo que está pasando en las universidades de Norteamérica», cuenta Leire, a la que no le extraña que Trump haya planteado revisar las publicaciones en redes de los estudiantes extranjeros. «Es algo que te puedes esperar viendo también cómo funcionan las tramitaciones de los visados», dice.

«Hay alumnos de los que pueden ir a Estados Unidos en 2026 que me preguntan si tal vez sea mejor ir a otro sitio» Javier Ganuza Universidad de Tecnun

A la espera de que se conozcan más detalles de la nueva normativa de regulación de acceso para alumnos extranjeros, las agencias de intercambio de estudiantes, las universidades, los centros de investigación y los colegios vascos aguardan «con incertidumbre» más detalles. «Hay que esperar a ver la letra pequeña», apuntaba ayer Javier Ganuza, director de Relaciones Internacionales de Tecnun, universidad que el próximo curso enviará a 10 de sus estudiantes a destinos como Michigan, Rhode Island, California o Massachusetts. «Ahora nos toca hablar con las familias de los alumnos y explicarles la comunicación que nos llegó ayer por la mañana desde la sede central, en Pamplona», agregaba.

«Hay alumnos de los que tienen opciones de ir a Estados Unidos en 2026 que me han preguntado a ver si esta medida les va a afectar a ellos. Se preguntan si tal vez sea mejor ir a otro país...», concluía.

Compás de espera

Por su parte, desde la Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero indicaban ayer que «las citas (para conseguir el visado de estudiante) ya confirmadas se van a desarrollar con total normalidad». Con todo, matizaban que «la solicitud de nuevas citas permanecerá suspendida durante un breve periodo de tiempo, mientras se actualiza la normativa sobre las redes sociales de los solicitantes».

El colegio inglés St Patrick's de Donostia suele mandar a unos cuatro alumnos de media todos los años a Estados Unidos. «Es una gran pena que cierren, de algún modo, las puertas a los alumnos extranjeros», manifestaba ayer Ciaran Potter, el director de un centro que este curso estrenó un nuevo modelo de intercambio con un colegio de Massachusetts. «Estamos siguiendo con interés este caso. Nos preocupa saber cómo va a afectar esto a los alumnos que quieren ir allí y a sus familias, claro», reconocía.

Ricardo Díez, director del Donostia International Physics Center, se sumaba ayer a sus colegas del ámbito académico vasco y expresaba también su «preocupación y, sobre todo, pena por lo que está pasando. Los grandes perjudicados van a ser ellos».