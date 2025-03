Descubre la especia oriental excelente para las arterias que reduce el colesterol en 3 meses

M. S. Sábado, 1 de marzo 2025, 08:42 Comenta Compartir

El colesterol es un importante factor de riesgo cardiovascular, ya que favorece la formación de placas en las arterias, su estrechamiento y si no se hace nada, su obstrucción. En caso de colesterol alto, es aconsejable seguir una dieta específica, limitando en particular las carnes grasas, los embutidos y el alcohol, aumentando las raciones de fibras vegetales y de productos integrales como pan, pasta, arroz, etc. Pero hay buenas noticias, ya que una especia muy popular en la cocina oriental también puede ayudar a reducir los niveles de colesterol en apenas tres meses.

Numerosos estudios han demostrado la eficacia para la salud del corazón que tiene el azafrán. En esta ocasión han sido investigadores malasios quienes han explicado en un estudio que «los niveles de colesterol se redujeron y se mantuvieron en niveles saludables» gracias a su consumo. Y, además, que también ayuda a «mantener un sistema cardiovascular sano».

Según el estudio, estos efectos se deben a compuestos con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y cardioprotectoras que tiene esta especia. «El azafrán impide la 'lipasa pancreática', lo que provoca una mala absorción de grasas y colesterol. Además puede aumentar los niveles de HDL o 'colesterol bueno'», según detallan los investigadores.

Una de las especias más caras del mundo

El azafrán está considerado como la especia más cara del mundo, ya que su precio oscila entre los 6 euros por gramo, por lo que es considerada como una joya gastronómica. Es originaria de Asia y se cultiva ampliamente en Irán, India y regiones mediterráneas.

Fueron los árabes, absolutos apasionados del azafrán (cuyo vocablo 'asfar', amarillo, da origen a su nombre en castellano), quienes extendieron su cultivo por la Península Ibérica, y a ellos les deben los 20 municipios de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo incluidos en la Denominación de Origen 'Azafrán de La Mancha', un motor económico en la región.

Su uso es bastante amplio, ya que el azafrán se encuentra en varios platos, bebidas y cosméticos, pero también en la medicina tradicional. En China, India y España, el azafrán se prescribe ampliamente para prevenir y tratar enfermedades cardiovasculares, aunque también sirve para enfermedades hepáticas, problemas de infertilidad e incluso diabetes tipo 2.

