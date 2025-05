Una dermatóloga vasca explica los tres errores al tratar el acné: «Lo primero a evitar es tomar proteína derivada de la leche de vaca»

2. No reduciría el acné a un problema superficial : «El acné no es solo un problema de piel», insiste la especialista. «Tiene un origen hormonal en todos los casos, tanto en adolescentes como en mujeres adultas». Este enfoque endocrino, especialmente en el acné de la mujer adulta, es clave para tratar el problema de forma eficaz. «Debemos estudiar de dónde viene el estímulo androgénico —de hormonas como la testosterona y la dihidrotestosterona— que hace que la glándula sebácea trabaje en exceso. Consultad esto con vuestro dermatólogo, porque es algo que hay que tener en cuenta para hacer un abordaje global del acné», aconseja.

3

3. No asumiría que es piel seca: Un error habitual que también destaca la doctora Barrutia es asumir que una piel con acné puede ser seca. «El acné siempre ocurre por una hiperfunción sebácea, es decir, por una producción excesiva de sebo. Por tanto, una piel con acné o con imperfecciones siempre es una piel grasa». Esto no significa que no pueda haber sensación de tirantez o deshidratación, añade: «La inflamación y el daño en la función barrera pueden provocar deshidratación, pero no cambia la naturaleza grasa de la piel. Es fundamental tratarla como tal para obtener resultados».