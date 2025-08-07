La decisión de unos padres sobre la comunión de su hijo que divide a los invitados: «Alguno dice que no viene» La decisión del matrimonio ha provocado el debate sobre cómo debe celebrarse este evento con familia y amigos

Inés Rodríguez Jueves, 7 de agosto 2025, 12:42 Comenta Compartir

La celebración de la Primera Comunión, un momento tradicionalmente especial y familiar, ha vuelto a generar debate, esta vez de la mano de Manuel e Irene. Mientras preparaban la comunión de su hijo, prevista para el 10 de mayo del próximo año, han tomado una decisión que ha sorprendido a muchos de sus invitados: que la celebración sea completamente libre de alcohol. Lo que les ha resultado llamativo es la reacción de algunos allegados, quienes ya han confirmado que no asistirán, una situación que la pareja califica de «superfuerte».

La pareja hizo pública su determinación en uno de sus recientes vídeos de TikTok, explicando que avisaron de que van a celebrar la comunión del niño «sin una gota de alcohol y ya hay gente que nos ha confirmado que no viene». Aunque los invitados no han manifestado abiertamente que el motivo sea la ausencia de bebidas alcohólicas, Manuel y Irene sí han recibido numerosas preguntas sobre la falta de una barra libre.

Los motivos para una Comunión diferente

Manuel, quien es un alcohólico recuperado, ha sido muy claro respecto a la motivación detrás de esta elección. «Yo no bebo, y ella tampoco», afirma, dejando patente su postura personal. Para él, el alcohol es una droga, aunque sea legal y esté normalizada en la sociedad. Subraya que, aunque no esté mal vista, «es una de las peores». En este sentido, es categórico al declarar que «yo no le pago las drogas a nadie» y añade que «como adicto recuperado que no bebo, ella no bebe, yo no le voy a costear el colocón de esa noche a nadie ni la droga».

La idea de no ofrecer alcohol se consolidó gracias al comentario de una amiga cercana, quien les hizo ver la incongruencia de ofrecer cubatas si ninguno de los dos consume alcohol. Con esta idea, la pareja ha decidido mantenerse firme en su postura, adoptando una filosofía que no deja lugar a dudas sobre sus expectativas para el evento: «Y el que quiera venir, que venga, y el que no, que no venga».

La decisión de Manuel e Irene ha abierto un debate sobre las expectativas en las celebraciones familiares y la normalización del consumo de alcohol en eventos sociales, demostrando que una comunión, aunque sea un día muy especial para muchas familias en España, puede organizarse de diversas maneras, incluso rompiendo con ciertas tradiciones arraigadas.