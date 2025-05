La conciencia euskaldun salta a la comunidad

Gaizka Lasa San Sebastián Martes, 13 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

Con la intención de esparcir a toda la sociedad el hechizo de un idioma propio y hacerlo del modo más amable y festivo posible, para quien lo uso y para quien aspira a hacerlo, llega en plena primavera la cuarta edición del Euskaraldia. Impulsan el evento conjuntamente el Gobierno Vasco y el ámbito social del euskera representado por Taupa Mugimendua. Entre el 15 y el 25 de este mes se llevará a cabo en toda Euskal Herria el ejercicio social masivo para concienciar e incidir en el uso del euskera. Durante once días se pretende impulsar cambios en los hábitos orales: que quienes tinenen la destreza para utilizar el idioma la exploten y que aquellos que no se sienten capaces de expresarse no solo lo permitan, sino lo sugieran.

La iniciativa propone un gran pacto social que optimice el recurso de un patrimonio cultural característico de la tierra, a menudo aletargado por complejos o miedos. Estas son algunas de las claves del ejercicio:

Objetivo: incidir en los hábitos. El Euskaraldia persigue fomentar la costumbre, generar el hábito y, en definitiva, tomar velocidad en el uso del euskera, favorecido durante estos once días por un clima propicio, benévolo y aceptado socialmente. El reto consiste en lograr estabilizar en el tiempo el ejercicio de unos días en los que se agita la conciencia lingüística de cada cual. Se busca replantear inercias que tenemos a la hora de elegir el idioma al dirigirnos a cualquier persona. En definitiva, el objetivo es utilizar más euskera, más veces y con más gente, con comodidad y normalidad.

Dos roles: ahobizi y belarriprest. Al inscribirse, cada persona elegirá cuál es el rol que quiere adoptar y desempeñar. Elegirá una de las dos chapas disponibles: la del ahobizi, (lengua viva o suelta, en euskera) o la del belarriprest (quien está dispuesto a escuchar). El propio término sugiere la actitud. El ahobizi asume los siguientes términos: «Con todas las personas que entienden euskera, hablo en euskera en todo momento. Cuando no sé si mis compañeros entienden euskera, siempre doy las primeras palabras en euskera; si lo entienden, continúo». El belarriprest, por su parte, da a entender esto otro: «Puede que no siempre hable en euskera con todas las personas que lo entienden, pero quiero que quienes saben euskera me hablen en euskera, y se lo pido explícitamente».

Sea cual sea el rol elegido, la chapa lanza un mensaje claro a las demás personas: «¡Habla conmigo en euskera, con total tranquilidad! Es, por tanto, una herramienta imprescindible para realizar el ejercicio con comodidad. Las chapas se pueden adquirir en los lugares habilitados por las comisiones locales.

Cambio de fechas. Se trata de la primera vez que el evento se lleva a cabo en primavera. Los tres precedentes, aunque con fechas diferentes, giraron en torno al Día del Euskera, el 3 de diciembre. Se opta ahora por una época del año en la que hay más movimiento de gente en la calle, más luz y más vida social. Entienden los organizadores que las chapas serán más visibles durante estos once días. Además, el ejercicio albergará dos fines de semana, lo que contribuirá a generar ambiente en los pueblos. Uno de los los principales retos es «volver a ilusionar», según la coordinadora de Euskaraldia, Goiatz Urkijo.

Las expectativas apuntan a que la gráfica descendente de la participación experimente un punto de inflexión hacia arriba. En la novedad de 2018 se inscribieron 220.000 personas, pasaron a ser 180.000 en el complicado ejercicio de la pandemia de 2020 y 158.440 en 2022. Las comisiones locales han percibido una reactivación en los últimos meses y las fechas invitan a retomar el ejercicio social de manera masiva.

Investigación social. La actividad busca ahondar en una sana convivencia en euskera entre quienes saben y entienden el idioma, pero se propone, más allá de ello, extraer concluisiones científicas del experimento. De las ediciones anteriores, por ejemplo, se ha extraído que el uso entre quienes saben euskera subió del 64% al 79%. Euskaraldia ha normalizado y legitimado usos que hasta ahora eran poco habituales como comenzar las conversaciones con desconocidos siempre en euskera. Para el final del tercer ejercicio, lo llevaba a la práctica un 76%, por un 56% que lo hacía antes del tercer Euskaraldia. Por otra parte, un 77% mantuvo el uso del euskera cuando la conversación era bilingüe, proporción que era del 45% antes del ejercicio. Las dimensiones de los datos recabados denotan que se trata de un evento de gran repercusión social: 400 comisiones locales se han movilizado para organizar Euskaraldia y 320.000 ciudadanos han participado como ahobizi o belarriprest en las ediciones pasadas.

Banda sonora de Bulego. El ejercicio social a favor del euskera viene este año animado por la canción 'Gure Bihotz Taupadak' del conocido grupo guipuzcoano Bulego. Bulego pone banda sonora a la cuarta edición de Euskaraldia con la canción 'Gure Bihotz Taupadak'. El vocalista, Tomás Lizarazu, cree que tienen la «responsabilidad» de utilizar el impacto que el grupo pueda tener en la sociedad a favor del euskera y los organizadores han visto un filón para el público más joven. En cuanto a la música, uno de los objetivos ha sido crear una canción popular que pueda ser escuchada por cualquiera con el fin de unirse al carácter plural de Euskaraldia. El latido euskaldun se intensifica desde el jueves.