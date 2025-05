«Cuando vine no sabía decir ni 'egun on'»

Martin Sansinenea y Kepa Oliden Errenteria Martes, 13 de mayo 2025, 00:17 Comenta Compartir

Javi Hierro Servicio de limpieza, Errenteria «Mis hijos son mis aliados para ir aprendiendo»

En casa de Javi Hierro lo tienen claro. A pesar de no dominar a la perfección el euskera, tanto él como su pareja han querido participar en esta cuarta edición de Euskaraldia y ambos lo hacen en el rol de belarriprest. «Nunca he tenido la oportunidad de aprender euskera -se lamenta- pero es un idioma que me gusta mucho, y a pesar de no hablarlo, lo entiendo bastante bien. Por ello, me gusta que me hablen en euskera, intento ir aprendiendo y mejorando poco a poco, porque algún día me encantaría poder utilizarlo de manera fluida».

A sus 54 años, Hierro se muestra feliz con su papel en Euskaraldia. «Participar en este tipo de iniciativas es fundamental», asegura. «Es un ejercicio fantástico que permite a las personas tener la oportunidad de poder relacionarse en esta lengua con los demás sea cual sea su nivel de conocimiento». Por este motivo, el errenteriarra tiene claro que «si alguien tiene dudas de sumarse como ahobizi o belarriprest, yo le aconsejaría que lo hiciera sin duda alguna. Aprender euskera me parece fundamental porque es la base de nuestra cultura, y creo que todos deberíamos intentar aprenderlo, aunque entiendo que es complicado».

Hierro reconoce que tiene grandes aliados a la hora de ir aprendiendo euskera sin salir de casa. «Mis hijos, que tienen la oportunidad de hacer todas las asignaturas en euskera, intentan hablarlo en casa tanto como sea posible. Algo que en mi caso es una ayuda muy grande, ya que el oído se va haciendo al idioma de una manera natural». Además, «en el caso de mi hijo pequeño intento hablarlo con él, y aunque sean cosas básicas es algo que también te hace mejorar».

Ampliar Gloria Nieves del Olmo tuvo claro que tenía que apuntarse a un euskaltegi. Morquecho

Gloria Nieves Programadora informática, Arrasate «Cuando vine no sabía decir ni 'egun on'»

Cuando hace 8 años llegó a Gipuzkoa, la onubense Gloria Nieves del Olmo «no sabía decir ni 'egun on'». La semana que viene volverá a colgarse la chapa de belarriprest para participar en su segundo Euskaraldia.

Su acento andaluz invita a hablarle en castellano pero cuando hace dos años «mis compañeros de trabajo me vieron la chapa la primera vez fue: Ah, ¿pero entonces te hablamos en euskara?'». Aquello supuso un cambio de postura en su entorno laboral, «que no es que yo pueda desarrollar mi trabajo en euskera, porque todavía no tengo capacidad para seguir, pero sí que ha cambiado que hacia mí se dirigen en euskera, que hay conversaciones que están hablando y no cambian porque esté yo presente».

El 'bautismo' con el euskera de esta joven andaluza tuvo lugar en el barnetegi Maizpide de Lazkao, recién llegada a Euskal Herria. «Claro, yo estaba en la clase de A0, con una estadounidense, un japonés, una mexicana, un ecuatoriano... éramos todos de fuera».

La asistencia al euskaltegi y las relaciones sociales y laborales con euskaldunes le han ayudado a adquirir unos más que aceptables conocimientos del idioma. «Soy capaz de entender y de hecho puedo hablar».

«La primera vez que conocí lo del Euskaraldia me pareció una iniciativa magnífica porque justo además te hace soltarte cuando aún no tienes esa capacidad de hablar. En un futuro me tiro a la piscina y salgo de ahobizi», se anima.

A lo ojos de muchas de sus amistades de Andalucía, Gloria ha contribuido a derribar el «mito de que una persona que no haya nacido aquí nunca va a poder vivir en euskera».

