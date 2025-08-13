Hallan en Etiopía restos de una nueva especie de homínido coetáneo de los primeros humanos

Un grupo de Paleoantropólogos ha descubierto en Etiopía una nueva especie de Australopithecus que nunca se había encontrado en ningún otro lugar y que, según ... apunta la investigación publicada en la revista 'Nature', habitó África hace 2,6-2,8 millones de años, por lo que convivió con el género Homo, los primeros humanos.

El Proyecto de Investigación Ledi-Geraru, dirigido por científicos de la Universidad Estatal de Arizona (ASU), de Estados Unidos, concluyó que los dientes de Australopithecus del yacimiento Ledi-Geraru pertenecen a una nueva especie todavía sin bautizar, y no a un 'Australopithecus afarensis' (como el famoso 'Lucy' descubierto en 1974 también en Etiopía). Los investigadores concluyen así que hasta cuatro linajes de homínidos vivieron en África oriental entre hace 3 y 2,5 millones de años: 'Homo temprano', 'Paranthropus', 'A. garhi' y el recién descubierto 'Australopithecus de Ledi-Geraru'».

«Esta nueva investigación demuestra que la imagen cronológica que muchos tenemos de un simio, un neandertal y un humano moderno es errónea: la evolución no funciona así», afirmó Kaye Reed, paleoecóloga de la ASU. «Aquí tenemos dos especies de homínidos que coexisten. Y la evolución humana no es lineal, es como un árbol frondoso, con formas de vida que se extinguen».

El hallazgo son 13 dientes, que se suman a una mandíbula de Homo de 2,8 millones de años hallada en 2013 en el mismo sitio, «el primer humano conocido», según los mismos científicos. Los dientes pertenecen tanto a Homo como a Australopithecus, evidenciando su coexistencia.

Más pruebas

No obstante, los investigadores admiten que es pronto para sacar conclusiones definitivas. «Sabemos cómo eran los dientes y la mandíbula del Homo más antiguo, pero eso es todo. Esto enfatiza la importancia crucial de encontrar fósiles adicionales para comprender las diferencias entre Australopithecus y Homo, y posiblemente cómo pudieron superponerse en el registro fósil en el mismo lugar».

El equipo aún no puede identificar la especie basándose únicamente en los dientes; se necesitan más fósiles antes de que eso suceda. «Necesitamos encontrar algo con más características, como un cráneo o un esqueleto. Ojalá lo tuviéramos ya», explican los expertos de la Universidad Estatal de Arizona.