Fósiles de dientes descubiertos en el yacimiento etíope de Ledi-Geraru asignados a una nueva especie. Reuters

Hallan en Etiopía restos de una nueva especie de homínido coetáneo de los primeros humanos

El yacimiento demostraría que la evolución del ser humano no es del todo lineal y que en África convivieron linajes adscritos a diferentes etapas del proceso

DV y agencias

Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:10

Un grupo de Paleoantropólogos ha descubierto en Etiopía una nueva especie de Australopithecus que nunca se había encontrado en ningún otro lugar y que, según ... apunta la investigación publicada en la revista 'Nature', habitó África hace 2,6-2,8 millones de años, por lo que convivió con el género Homo, los primeros humanos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

