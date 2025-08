El cantante Patrick Sébastien explica su polémico vídeo: «No fue una felación, era una imitación»

J. F. Miércoles, 6 de agosto 2025, 18:08 Comenta Compartir

Patrick Sébastien, conocido humorista, presentador y cantante francés de 71 años, ha vuelto a acaparar titulares en su país de origen, esta vez por sus propias declaraciones después de una controvertida actuación en un camping naturista de Cap d'Agde. La polémica se desató tras la difusión der un video grabado el pasado 22 de julio en el que aparecía en el escenario de espaldas en una situación comprometedora con una espectadora, lo que generó una ola de indignación y la cancelación de dos de sus próximos conciertos.

La secuencia, que se viralizó rápidamente en redes sociales y medios de comunicación, muestra a una mujer del público arrodillándose frente a Sébastien en el escenario. Aunque el cantante aseguró que no iba a decir nada sobre el incidente, finalmente tras una actuación en Alsacia se refirió al vídeo viral para decir que la mujer simplemente «estuvo imitando» una felación durante unos segundos, si bien todo ello se produjo frente a unas 2.000 personas, incluyendo 24 menores acompañados de sus familias.

En su regreso a los escenarios durante el festival FAV déraille en Colmar, Alsacia, la atención se centró inicialmente en su espectáculo. Durante los primeros 45 minutos del concierto, Patrick Sébastien no hizo referencia alguna al incidente. Incluso se había prohibido a los periodistas presentes preguntarle sobre el tema a él o a otros artistas. Al inicio de su actuación, el cantante declaró: «No diré una sola palabrota esta noche. No tengo ganas de que me regañen».

Patrick Sébastien, «harto de prohibiciones»

Sin embargo, fue el propio artista quien, más adelante en el concierto, aludió a la polémica de su actuación anterior. Con un tono desafiante, Sébastien manifestó que «La Francia que amo está aquí para festejar», antes de añadir que está «harto de las prohibiciones». Estas palabras fueron pronunciadas antes de interpretar algunos de sus éxitos más populares, como 'Les Sardines' o 'Tourner les serviettes'.

Anteriormente, el presentador de televisión se había defendido alegando que lo ocurrido durante su polémica anterior actuación y difundido por un vídeo era «una escena de imitación». También afirmó que «desconocía la presencia de menores en la sala» y responsabilizó del incidente a «esta mujer que formaba parte del público».

Cancelación de actuaciones

Las consecuencias de la polémica se han materializado en la cancelación de varias de sus actuaciones previstas para las próximas semanas. Su concierto previsto para este viernes en Roquebrune-Cap-Martin, que conmemoraba el 50 aniversario de su carrera y del festival, fue retirado del programa. La presidenta de la asociación organizadora, Chantal Martino, negó que la cancelación estuviera relacionada con la controversia, atribuyéndola a «razones técnicas y logísticas». No obstante, la presión mediática y la difusión del video han puesto en entredicho esta versión oficial. Una segunda actuación, prevista para el 20 de agosto en La Motte-du-Caire en los Alpes-de-Haute-Provence, también ha sido cancelada, según informa el diario La Provence.

En Colmar, por el contrario, los más de 7.000 espectadores de la FAV déraille recibieron a Patrick Sébastien con entusiasmo, llegando incluso a corear «¡Patrick Presidente!». El organizador de este evento afirmó que la «vulgaridad» no tenía cabida allí, sugiriendo una diferencia con la polémica de Cap d'Agde. Mientras tanto esta polémica sigue azotando Francia, con titulares sobre el futuro inmediato de Patrick Sébastien en los escenarios que «amenaza con eclipsar su carrera artística».