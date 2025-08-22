Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dinero recogido del cajero en Torre Pacheco P. L. T. P.

Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle

Dos vecinos de la localidad avisaron a la Policía, que pudo recuperar el dinero

L.V.

Viernes, 22 de agosto 2025, 12:31

¿Qué harías si te encontraras un cajero que expulsa sin parar billetes a la calle? Dos vecinos de Torre Pacheco lo tuvieron claro: llamar ... a la Policía y no quedarse con el dinero. Es la situación que se dio este jueves por la noche, cuando uno de estas máquinas, ubicadas en un banco en el centro de la localidad, estaba repartiendo estos billetes sin control.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fenómeno veraniego que se repite en los bares de San Sebastián para lamento de los donostiarras: «Ya no es lo que era»
  2. 2

    Rescatan el cuerpo del montañero de Irun que se precipitó ayer en el Pirineo francés
  3. 3 El acertante del Euromillones que ha ganado 250 millones no tendrá que pagar impuestos pese a ser el premio récord
  4. 4 Detenido tras prender fuego a un bar por no ponerle mayonesa en el bocadillo
  5. 5 Judith Jáuregui: «Estaba embarazada de nueve meses y no lo descubrieron»
  6. 6

    Gipuzkoa afronta la jubilación de 77.000 trabajadores en diez años y solo entrarán 19.000 jóvenes
  7. 7 La calle más cara de Euskadi está en San Sebastián: 1.6 millones de euros para comprar una casa
  8. 8

    Una sentencia del TSJPV obliga a Gipuzkoa a suavizar la tributación sobre criptomonedas
  9. 9 Con los paraguas abiertos para no mojarse en el autobús en San Sebastián: «Se lo han tomado con humor»
  10. 10 Illarramendi pone el ojo en Orri Óskarsson: «La podría romper en la Real Sociedad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle

Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle