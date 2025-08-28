El aviso de Iñigo de Lorenzo, director de discotecas: «Por esto el 80% están en riesgo de quiebra» El cambio de mentalidad de los jóvenes y las nuevas formas de ocio han supuesto un enorme cambio para la industria

El auge de estilos de vida saludables así como las nuevas formas de entretenimiento surgidas en los últimos años han puesto contra las cuerdas al negocio de las discotecas tradicionales. Una situación que Iñigo de Lorenzo, antiguo director de Teatro Barceló de Madrid y actual director comercial de The Club, ha repasado y sobre la que ha asegurado que «las discotecas están en riesgo de quiebra».

«Yo te diría que el 80% de los sitios de moda que hay en Madrid ahora mismo están en riesgo de quiebra, tal cual», sentencia Iñigo de Lorenzo en uan conversación mantenida recientemente en el podcast Hablando en Plata.

Para el empresario, en los últimos años el cambio de mentalidad de los jóvenes y las nuevas formas de ocio han supuesto un enorme contratiempo en la industria que ha cambiado las tornas por completo y dejado a los clientes en una posición dominante frente a las discotecas.

«Ha ocurrido que hay una sobreoferta bestial, no hay tanta demanda y la gente tiene otras otras fórmulas para tener una convivencia social. Hay herramientas en internet donde sin salir de casa ya puedes ligar y no te tienes que pelear con nadie más, no tienes que salir a cenar, no tienes que coger un taxi, no tienes que pagarte dos o tres copas...», señala.

Así, Iñigo de Lorenzo reconoce que mantener abiertos estos locales es más difícil que nunca y que no hay lugar para el error.

«La realidad es que ahora encima para montar un local tienes que pagar unos alquileres muchísimo más altos, tienes que hacer un esfuerzo en poner decoración, contratar un equipo de relaciones públicas que exige unos salarios bastante elevados... Y tu porcentaje de beneficio es mínimo y en el momento en que falles un jueves, en que de repente no hayas conseguido elementos de empresa, pierdes dinero», concluye.

Temas

Ocio nocturno