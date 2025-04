¿Qué pasa con la comida del congelador durante un apagón masivo?

L. G. Lunes, 28 de abril 2025, 14:18 Comenta Compartir

El apagón que ha afectado a España —y a varios países europeos como Portugal y Francia— ha encendido una alarma doméstica: ¿qué sucede con los alimentos guardados en el congelador cuando falta la electricidad?

Según los expertos, un congelador lleno puede mantener una temperatura segura durante aproximadamente 48 horas. Si está solo medio lleno, ese tiempo se reduce a unas 24 horas, siempre que se mantenga la puerta cerrada. La clave, insisten los especialistas, es no abrir el electrodoméstico para preservar el frío interno el mayor tiempo posible.

En cuanto a los frigoríficos, la situación es más crítica: apenas garantizan unas cuatro horas de conservación segura tras el corte de luz. Si el suministro no se restablece pasado ese tiempo, los alimentos perecederos como la carne, el pescado, las aves o los huevos deben ser desechados para evitar riesgos de intoxicación.

¿Se puede volver a congelar la comida descongelada?

Sí, pero con matices. Los alimentos pueden volver a congelarse si aún contienen cristales de hielo o su temperatura no supera los 4 ºC (40 ºF). Eso sí, su sabor, textura y calidad podrían verse alterados. Es importante recordar que los productos completamente descongelados y expuestos a temperatura ambiente no deben volver al congelador: el riesgo de proliferación bacteriana es elevado, y congelarlos de nuevo no eliminaría esas bacterias.

La farmacéutica y nutricionista María de los Ángeles García —más conocida como Boticaria García— ha aclarado en sus redes sociales varios de estos puntos. Según explica, la cantidad de alimentos almacenados influye directamente en el tiempo que el congelador puede resistir sin electricidad: cuanto más lleno, mejor.

Cómo descongelar de forma segura

En cualquier circunstancia, pero especialmente tras un apagón, es crucial descongelar los alimentos de manera segura. La mejor opción es pasarlos al frigorífico para un descongelado lento. Si se necesita acelerar el proceso, se puede utilizar agua fría (siempre en una bolsa hermética) o el microondas, parándolo periódicamente para controlar la temperatura.

La congelación sigue siendo uno de los métodos más efectivos para conservar alimentos, prolongando su vida útil más allá de lo que permite el simple refrigerado. Sin embargo, seguir prácticas de seguridad alimentaria adecuadas es fundamental para evitar riesgos para la salud.

Temas

apagón