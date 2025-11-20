Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Dos heridos tras un accidente múltiple en la N-634 a la altura de Eibar
Ayuntamiento de Villar del Humo en Cuenca. R. C.

El alcalde de un pueblo de Cuenca detenido por tener una plantación de marihuana anuncia su dimisión

El alcalde no dejará su acta de concejal como le había pedido su partido, el PP

J. M. L.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:51

Comenta

César Saiz, el alcalde de Villar del Humo (Cuenca) detenido esta semana por la Guardia Civil por tener una plantación de marihuana en su casa, anunció este jueves su dimisión pero aclaró que no entregará su acta de concejal como le había pedido su partido, el PP.

Saiz fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública después de que se hallaran en su casa 215 plantas de marihuana y cogollos dispuestos para su venta dentro de una operación antidroga de mayor escala. El alcalde de este pueblo de 176 habitantes que ganó en las últimas elecciones municipales por mayoría absoluta presentándose por las siglas del PP, partido en el que no milita, emitió este jueves un comunicado indicando que seguirá en el Ayuntamiento de Villar del Humo como concejal no adscrito.

Saiz también pidió respeto a las investigaciones en torno a su detención y «para mi persona y mi familia, hostigada desde hace días y cuya vida cotidiana se está viendo seriamente condicionada». Asimismo, aseguró que compañeros de la corporación municipal están siendo «acosados y presionados» a pesar de que «nada tienen que ver con lo acontecido».

El hasta ahora alcalde de este pequeño municipio de la Serranía Baja de Cuenca subrayó en su comunicado público que «en ningún momento, ni ahora ni en años anteriores, he perjudicado de manera económica al Ayuntamiento de Villar del Humo ni, por supuesto, a sus vecinos».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La nieve llega a Gipuzkoa y junto a los intensos chubascos preludian que lo peor está por llegar
  2. 2 El significado de los tapones verdes que empiezan a verse en las ruedas: qué significan realmente
  3. 3 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  4. 4 Izaskun, la cocinera que comparte la receta de alubias de su madre: «Manjar absoluto»
  5. 5 Una empresa de San Sebastián lanza una oferta de empleo con sueldos de 3.800 euros en su búsqueda de investigadores
  6. 6 Antoni Bolinches, terapeuta: «Tras 10 años en pareja, el hombre es infiel cuando puede y la mujer cuando quiere»
  7. 7

    La Real Sociedad rompe su techo de ingresos
  8. 8

    La Ertzaintza investiga seis robos en viviendas de áreas rurales de Oñati este fin de semana
  9. 9 Un piso de 30 metros en el centro de San Sebastián por 1.300 euros al mes, entre lo más visto del día en Idealista
  10. 10

    Así es la mochila de supervivencia que Cataluña ha propuesto que tengan a mano todos los hogares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El alcalde de un pueblo de Cuenca detenido por tener una plantación de marihuana anuncia su dimisión

El alcalde de un pueblo de Cuenca detenido por tener una plantación de marihuana anuncia su dimisión