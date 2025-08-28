La abuela de 81 años atrapada en la 'Operación Visillo' vuelve a la acción: «Tiene predilección por robar dinero en efectivo y joyas» La Policía Nacional ha detenido en Málaga a una mujer de 81 años asidua a los robos en apartamentos turísticos

J.M. / AGENCIAS Jueves, 28 de agosto 2025, 13:04 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a una mujer de 81 años por su presunta responsabilidad en cinco delitos de robo con fuerza en pisos turísticos del centro de la capital mediante la técnica del resbalón.

Se trata de una octogenaria que ya había sido arrestada anteriormente en otras ocasiones, entre las que destaca la detención en 2019 en el marco de la 'Operación Visillo' como presunta autora de otros tres robos con fuerza en viviendas vacacionales.

Es por ello que el nuevo arresto no ha pillado de sorpresa a los agentes participantes en la actuación, ya que la sospechosa es considerada por los investigadores como una «histórica» en la comisión de robos en viviendas que aprovecha su apariencia de «fragilidad física» para adentrarse en edificios sin levantar sospechas y, a continuación, usar recortes de plástico para actuar contra el resbalón de las cerraduras de los inmuebles, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

En la última de sus incursiones delictivas, la mujer ha sido sorprendida dentro de un apartamento vacacional por el propio morador del mismo, quien alertó a los agentes. Tras su arresto y puesta a disposición judicial, ha ingresado en prisión provisional.

Desde mediados de julio se venían produciendo robos en pisos turísticos de la zona centro de Málaga capital con un mismo patrón: todos perpetrados con el procedimiento del resbalón. Este modus operandi consiste en deslizar un objeto delgado y flexible --tipo tarjeta o recorte de plástico-- entre el marco de la puerta y el pestillo.

Así, basta con aplicar un poco de presión hacia dentro para provocar que el pestillo ceda y abrir la puerta. Este procedimiento es efectivo en aquellas puertas cerradas sin llave.

En la mayoría de las ocasiones, las víctimas, que se hallaban de turismo en la ciudad, denunciaban la sustracción de parte --no todos-- de sus efectos de valor en el interior de pisos turísticos. Esta estrategia seguida por el autor, la sustracción parcial de pertenencias, llegaba a sembrar las dudas entre los perjudicados sobre las circunstancias en que se había producido el robo.

Se hacía pasar por mujer de la limpieza o por despistada

Agentes del Grupo de Robos de la Comisaría Provincial se hicieron cargo de las pesquisas. Paralelamente a la práctica de diligencias, días atrás se tuvo conocimiento del aviso del morador de un apartamento vacacional, que había sorprendido in fraganti a una señora «robando» dentro de la vivienda.

Al citado requerimiento ciudadano acudieron agentes del grupo Gotham de la Policía Nacional, quienes, tras las comprobaciones oportunas, observaron que se trataba de una mujer con un largo historial delictivo en delitos contra el patrimonio, y procedieron a su detención. En el momento del arresto, se le intervinieron varios recortes de plástico empleados para forzar las cerraduras.

Los investigadores del Grupo de Robos le atribuyeron cinco robos con fuerza en pisos turísticos con el modus operandi señalado. Según los agentes, la sospechosa aprovechaba su apariencia «frágil y afable» para adentrarse en edificios sin levantar sospechas y, en el caso de ser descubierta, alegaba haberse equivocado de puerta «por despiste», o incluso, en otras ocasiones, fingía ser la limpiadora de las instalaciones.

La sospechosa, que ha ingresado en prisión por orden de la autoridad judicial competente, tenía predilección por el dinero en efectivo y las joyas.