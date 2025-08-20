Invitan a un balneario a una mujer de 85 años para robarle 120.000 euros de su casa en Alicante Los tres detenidos estaban vinculados a una empresa inmobiliaria y se ganaron la confianza de la persona mayor, quien no contaba con un núcleo cercano | Accedieron a la casa mediante una llave falsa y le cambiaron todos los billetes que tenía por falsificaciones

Óscar Bartual Bardisa Alicante Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:09 | Actualizado 12:43h.

Le acompañaban a la peluquería y a hacer actividades sociales. Incluso le invitaron dos días a un balneario. Esta fue la táctica que emplearon, presuntamente, tres personas, dos hombres y una mujer de entre 28 y 57 años, para acercarse a una mujer de 85 años, ganarse su confianza, y robarle de su propia casa en Alicante 120.000 euros.

Según indican fuentes de la investigación, la pensionista vivía sola y no tenía un núcleo cercano, por lo que los arrestados, quienes estaban vinculados a una empresa inmobiliaria, se ganaron su confianza. Tras ofrecerle dos días en un balneario, los presuntos autores accedieron a la vivienda con una llave falsa y se llevaron 120.000 euros en billetes de 200, los cuales sustituyeron por recortes de papel imitando los originales.

La investigación fue desarrollada por los Grupos de Policía Judicial de laBrigada Provincial de Alicante y de la Comisaría de Distrito Centro. La investigación arrancó tras la denuncia de la propia víctima, quien descubrió la trama al comprobar el estuche donde estaba el dinero y ver que en el interior había papeles cortados del tamaño de billetes de 200 euros.

Durante la investigación la Policía Nacional pudo constatar que los implicados habían establecido una relación de cercanía con la víctima, ganándose su confianza con ofrecimientos constantes de actividades, aprovechando además la baja red social que disponía, llegando a invitarla dos días a un balneario, tiempo que aprovecharon para perpetrar el robo.

Uno de los empleados de la inmobiliaria, que había asistido a la víctima en gestiones previas relacionadas con la compra y reforma de una vivienda, accedió a la información sobre el dinero y a una copia de las llaves del domicilio. Este trabajador transmitió lo conocido a su jefe y administrador de la empresa.

Este fue el encargado de preparar los recortes y ejecutar el robo. La madre del empleado también había asistido a la víctima, acompañándola al balneario para mantenerla alejada de su vivienda. Un cuarto empleado, que trasladó a la víctima al establecimiento no estaba al tanto de los hehcos y fue utilizado para cometer el robo, según indican fuentes de la investigación.

Detenciones

Tras recabar la información de todos los hechos el principal sospechoso fue detenido en un establecimiento hostelero, justo en el momento en el que iba a entregar el efectivo, interviniendo así la Policía Nacional 26.000 euros y un teléfono móvil de alta gama. Unas horas después fue arrestado el administrador de la inmobiliaria en su sede, mientras que la última persona fue localizada y capturada en otro punto de la ciduad.

Durante la operación se realizaron cuatro registros: dos en domicilios particulares y otros dos en las oficinas de la inmobiliaria implicada. Dos de los detenidos, considerados los principales responsables intelectuales y materiales del hecho, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante.