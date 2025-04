Además de evitar muchos goles, Jonmi Magunagoitia (Amorebieta, 2000) puede presumir de haberse convertido en el tercer portero del Eibar en marcar tras el mítico ... José Ignacio Garmendia y el recordado Marko Dmitrovic. La guinda a una gran campaña en lo personal, que no se ha visto correspondida en lo colectivo.

– Se le ve feliz.

– Sí, es que personalmente estoy cumpliendo un sueño, porque siempre he querido jugar en el Eibar. Era mi objetivo desde que llegué aquí, en el fútbol base, y me fui con esa espinita. Haber podido volver y ver cómo estoy dando pasos dentro del club y cómo me estoy desarrollando como jugador, creo que es motivo de estar orgulloso y contento.

– Lástima que el curso del equipo no haya sido el esperado.

– Es una pena que la temporada haya ido como ha ido, en el sentido de que yo creo que todo el mundo tenía la ilusión en Eibar de que pudiéramos estar en el playoff, pero creo que hay que estar también muy satisfechos por cómo estamos evolucionando a lo largo de la temporada desde que ha llegado Beñat. Creo que la imagen que se está dando como equipo es como para estar orgullosos y contentos, sobre todo de cara a lo que viene en el futuro.

– Un futuro en el que, viendo quiénes terminan contrato, los canteranos os perfiláis como la base del próximo proyecto.

– Yo más que mirar al futuro lo que miro es al partido de Tenerife, pero sí que pienso que es positivo rescatar eso que tú dices, que la cantera está siendo el presente y puede ser el futuro del club y más con la Ciudad Deportiva. Se va a mantener bastante el bloque de cara al año que viene, y creo que en este tramo final de temporada se están sentando unas bases muy buenas para darle continuidad.

– Quizás alguno no recuerde que desde principios de septiembre a mediados de noviembre tuvo que ceder la plaza en la portería a Daniel Fuzato.

– Empecé la temporada jugando, pero tras una pequeña lesión estuve cinco semanas parado. En aquel momento Dani lo hizo bien y me tocó esperar a que me llegara la oportunidad, pero siempre he confiado en que el trabajo del día a día iba a dar sus frutos, y así fue. Volví a a entrar en Riazor, y desde ahí hasta ahora.

– La falta de regularidad se cobró el puesto de Etxeberria. ¿Qué ha cambiado con San José?

– Creo que lo que ha cambiado al final son los resultados. Beñat trajo una idea nueva, muy clara, que los jugadores la cogimos muy rápido, y los buenos resultados del principio nos ayudaron a que esta dinámica de no conocer la derrota en nueve jornadas se haya ido asentando. Las bases que había con Joseba eran muy buenas y Beñat las ha aprovechado para poder implementar su metodología de trabajo.

– ¿Soñó con marcar alguna vez como lo hizo ante el Oviedo?

– Siempre he querido marcar un gol, aunque no me esperaba que fuera a ser esta temporada, ni mucho menos de la forma que fue. Pero sí que fue especial, un momento muy bonito que voy a recordar toda la vida.

– Y va el portero del Zaragoza y se la devuelve solo una semana después.

– No es habitual que marque un portero y menos que lo hagan dos, pero al final el fútbol es tan bonito por cosas como estas. Fue amargo, porque nos quitó dos puntos que teníamos en la mano, pero no quita valor a mi gol, ni lo voy a dejar de disfrutar.

– ¿Qué se puede esperar en estos seis partidos que quedan?

– Todos conocemos lo complicada que es esta categoría, pero creo que veremos un equipo ambicioso. Estamos viendo que a la afición le está gustando ver al Eibar, la gente se está enganchando a ver a su equipo y se está sintiendo identificada. Estamos construyendo un equipo competitivo y ganador y es importante hacer un buen final de temporada.

– Hace poco visitaron la Ciudad Deportiva. ¿Qué sensaciones les trasladó?

– Increíble, yo creo que va a dar un salto de calidad impresionante, además de en la profesionalización del club, también en cuanto a la formación. Creo que el club va a dar un salto cualitativo muy grande y que se va a ver reflejado en todo, desde el fútbol base hasta el primer equipo.

– El mejor momento de su carrera va a coincidir con el segundo descenso consecutivo del Amorebieta, precisamente en el año de su centenario.

– Es algo muy triste, es una situación que como zornotzarra que soy me da mucha pena, porque el Amorebieta es el club que me lo ha dado y al que le debo prácticamente todo, junto con el Eibar. Estoy seguro de que la gente que rodea al club va a ayudar a que se recupere lo antes posible de esta situación.