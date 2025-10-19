El Eibar busca su primer triunfo en casa ante una Real en forma

Ipurua se prepara para vivir este domingo el primer derbi vasco de la temporada en la Liga F, un partido que va más allá de ... los puntos. Eibar y Real Sociedad se miden en un encuentro que trasciende la clasificación, siendo un choque que combina historia, rivalidad territorial y emociones intensas para jugadoras y afición, donde cada balón dividido tendrá gran importancia, ya que simboliza la diferencia entre un proyecto que busca consolidarse y otro que aspira a confirmar su crecimiento.

Las armeras afrontan el choque sin haber logrado aún una victoria en casa esta temporada, pero con la oportunidad perfecta para reivindicarse ante su afición. El equipo de Iñaki Goikoetxea presenta un bloque prácticamente nuevo. De las once incorporaciones veraniegas que llegaron bajo la dirección deportiva de Rocío Candal, solo Eunate Astralaga, cedida por el Athletic, sabe lo que es disputar este tipo de partidos con el equipo eibartarra. También será un día especial para Ane Etxezarreta, que jugará contra su exequipo, en el que militó nueve temporadas. El resto se estrena en un derbi con un fuerte componente emocional y competitivo. «Son encuentros que te enseñan quién eres como equipo», afirma el técnico armero consciente de que el partido es una prueba de carácter para sus jugadoras.

La Real Sociedad, con la vista puesta en la zona Champions, llega con más rodaje y una base reconocible. El conjunto blanquiazul mantiene su estilo de juego basado en posesión y ritmo alto, sustentado en el talento de jugadoras como Paula Fernández, Andreia Jacinto e Edna Imade, el nuevo refuerzo de esta campaña que viene de recuperar su olfato goleador en Granada con un doblete. Arturo Ruiz tiene las importantes bajas de Nerea Eizagirre y Aiara Agirrezabala, con un esguince de tobillo.

Las donostiarras dominan el historial reciente en los últimos trece enfrentamientos ante el Eibar donde suman nueve victorias, tres empates y solo una derrota, un récord que añade tensión y motivación al duelo.

Con todo, el Eibar necesita mirar de lejos al descenso y por lo tanto confía en convertir Ipurua en un fortín a pesar de que no puede contar con la central Mireia Masegur, Peckova ni con Adela Rico. La energía de su afición y la ilusión de un grupo en construcción buscan equilibrar las diferencias. Se espera un derbi intenso y abierto. Un derbi en el que cada balón se peleará hasta el final y nadie dará nada por ganado. En este contexto, el equipo eibarrés quiere demostrar que puede hacerse fuerte en casa, mientras la Real intentará reafirmar su crecimiento, su buena posición en la tabla y mantener su dominio histórico sobre su vecina.