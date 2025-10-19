Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Andreia Jacinto conduce un balón durante el derbi de la pasada temporada en Ipurua. Morquecho
Eibar - Real Sociedad (12.00 horas)

El Eibar busca su primer triunfo en casa ante una Real en forma

Ipurua se convierte hoy en el epicentro del fútbol femenino guipuzcoano con una nueva edición del derbi entre armerasy blanquiazules

Nerea Pérez Ocaña

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:16

Ipurua se prepara para vivir este domingo el primer derbi vasco de la temporada en la Liga F, un partido que va más allá de ... los puntos. Eibar y Real Sociedad se miden en un encuentro que trasciende la clasificación, siendo un choque que combina historia, rivalidad territorial y emociones intensas para jugadoras y afición, donde cada balón dividido tendrá gran importancia, ya que simboliza la diferencia entre un proyecto que busca consolidarse y otro que aspira a confirmar su crecimiento.

