El 1x1 de los jugadores del Eibar ante el Pontevedra
Eibar
Jueves, 4 de diciembre 2025, 08:50
Luis López
4
Prudente. En su segundo partido como armero, el meta murciano protegió su puerta con paradas como la que le hizo a Marcos Denia al inicio ... de la segunda mitad.
Álvaro
2
Precavido. Pese a que el Pontevedra no generó llegadas por su banda, el madrileño estuvo siempre ojo avizor.
Arambarri
3
Dubitativo. Un error del azkoitiarra propició la mejor ocasión local por parte de Marcos Denia al inicio de la reanudación.
Nolaskoain
4
Consecuente. Retrasado al eje de la zaga, ayudó tanto a proteger su cerco como a intentar perforar el contrario.
Buta
2
Espontáneo. Envió un buen centro al área que Maguna no logró rematar en una de sus contadas incursiones en su regreso al once tras tres jornadas.
Toni Villa
3
Agudo. En cuanto cogió ritmo y entró en juego fue abriéndose hueco para generar varias llegadas con peligro por el flanco derecho.
Olaetxea
3
Aplicado. Cubrió con solidez su parcela y cabeceó a las manos del portero un córner servido por Javi Martínez.
Javi Martínez
4
Ardiente. Su excesiva motivación le llevó a ser amonestado antes de la media hora de juego, pero eso no menguó su trabajo.
Adu Ares
2
Espontáneo. Le costó desbordar. Fue sustituido por Madariaga en el minuto 74.
Magunazelaia
5
Generoso. Corrió para llegar a un balón suelto que regaló a Martón para que el navarro marcara en solitario tras fijar a los dos centrales.
Martón
4
Al igual que ocurrió en la primera ronda ante el Náxara, el delantero marcó el primer gol.
Los cambios
Bautista
1
Frío.
Sergio
3
Cooperador
Corpas
4
Resolutivo.
Arbilla
1
Refrescante.
Madariaga
1
Ilusionado.
