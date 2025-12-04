El 1x1 de los jugadores del Eibar ante el Pontevedra

Prudente. En su segundo partido como armero, el meta murciano protegió su puerta con paradas como la que le hizo a Marcos Denia al inicio ... de la segunda mitad.

Álvaro 2

Precavido. Pese a que el Pontevedra no generó llegadas por su banda, el madrileño estuvo siempre ojo avizor.

Arambarri 3

Dubitativo. Un error del azkoitiarra propició la mejor ocasión local por parte de Marcos Denia al inicio de la reanudación.

Nolaskoain 4

Consecuente. Retrasado al eje de la zaga, ayudó tanto a proteger su cerco como a intentar perforar el contrario.

Buta 2

Espontáneo. Envió un buen centro al área que Maguna no logró rematar en una de sus contadas incursiones en su regreso al once tras tres jornadas.

Toni Villa 3

Agudo. En cuanto cogió ritmo y entró en juego fue abriéndose hueco para generar varias llegadas con peligro por el flanco derecho.

Olaetxea 3

Aplicado. Cubrió con solidez su parcela y cabeceó a las manos del portero un córner servido por Javi Martínez.

Javi Martínez 4

Ardiente. Su excesiva motivación le llevó a ser amonestado antes de la media hora de juego, pero eso no menguó su trabajo.

Adu Ares 2

Espontáneo. Le costó desbordar. Fue sustituido por Madariaga en el minuto 74.

Magunazelaia 5

Generoso. Corrió para llegar a un balón suelto que regaló a Martón para que el navarro marcara en solitario tras fijar a los dos centrales.

Martón 4

Al igual que ocurrió en la primera ronda ante el Náxara, el delantero marcó el primer gol.

Los cambios

Bautista 1

Frío.

Sergio 3

Cooperador

Corpas 4

Resolutivo.

Arbilla 1

Refrescante.

Madariaga 1

Ilusionado.