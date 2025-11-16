El 1x1 de los jugadores del Eibar ante el Sporting
Valoración individual de los armeros en su empate
Eibar
Domingo, 16 de noviembre 2025, 21:57
Jonmi
4
Intuitivo. Mantuvo su cerco protegido con acertadas intervenciones, como la providencial que evitó que un remate de Gelabert se colara por la escuadra.
Arambarri
2
Golpeado. Tuvo ... que ser retirado en camilla a la media hora de juego al recibir un fuerte golpe de Diego Sánchez en el rostro a la salida de un córner.
Marco Moreno
3
Concienzudo, pero sin destacar.
Arbilla
3
Entrecortado. De sus botas nació la hilvanada jugada del gol de Corpas, un acierto que alternó con algunos errores que generaron peligro en el área armera.
Cubero
4
Fogoso. Motivado en su avanzada posición en flanco habitualmente reservado para Corpas, no descuido su habitual labor defensiva en el lateral derecho.
Aleix Garrido
4
Concentrado. Seguro con Sergio al lado, repartió el juego con criterio.
Sergio
4
Concienzudo. Recuperada la manija en la medular, el avilesino se volcó en cortar los avances del Sporting.
Toni Villa
4
Cómplice. Entregado en las ayudas defensivas, vio una amarilla que no mereció al corregir un error de Arbilla que habilitó a Gaspar.
Corpas
5
Inspirado. Encarriló el triunfo azulgrana al anotar desde la frontal del área su segundo gol de la campaña tras estrenarse de penalti en la pasada jornada ante el Albacete.
Martón
3
Vacilante. Pecó de exceso de generosidad al tratar de regalar una asistencia a Bautista en lugar de acabar él una peligrosa acción ofensiva.
Bautista
4
Servicial.Intercambiándose los papeles con Corpas, regaló la asistencia al jienense desde la izquierda.
Jair Amador
1
Balbuceante. Cometió un penalti sobre Dubasin tras un grave error al controlar una cesión hacia atrás, aunque se redimió en parte al cortar otra acción del atacante.
Javi Martínez
2
Ajustado. El soriano trató sin demasiado éxito de dar otro aire al ataque armero.
Xeber
3
Mordaz. El hondarribitarra añadió mordiente.
Olaetxea
1
Precavido.
