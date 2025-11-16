Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Luis Manso

El 1x1 de los jugadores del Eibar ante el Sporting

Valoración individual de los armeros en su empate

Letizia Gómez

Letizia Gómez

Eibar

Domingo, 16 de noviembre 2025, 21:57

4

Jonmi

4

Intuitivo. Mantuvo su cerco protegido con acertadas intervenciones, como la providencial que evitó que un remate de Gelabert se colara por la escuadra.

2

Arambarri

2

Golpeado. Tuvo ... que ser retirado en camilla a la media hora de juego al recibir un fuerte golpe de Diego Sánchez en el rostro a la salida de un córner.

