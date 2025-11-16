El 1x1 de los jugadores del Eibar ante el Sporting

Intuitivo. Mantuvo su cerco protegido con acertadas intervenciones, como la providencial que evitó que un remate de Gelabert se colara por la escuadra.

Golpeado. Tuvo ... que ser retirado en camilla a la media hora de juego al recibir un fuerte golpe de Diego Sánchez en el rostro a la salida de un córner.

Marco Moreno 3

Concienzudo, pero sin destacar.

Arbilla 3

Entrecortado. De sus botas nació la hilvanada jugada del gol de Corpas, un acierto que alternó con algunos errores que generaron peligro en el área armera.

Cubero 4

Fogoso. Motivado en su avanzada posición en flanco habitualmente reservado para Corpas, no descuido su habitual labor defensiva en el lateral derecho.

Aleix Garrido 4

Concentrado. Seguro con Sergio al lado, repartió el juego con criterio.

Sergio 4

Concienzudo. Recuperada la manija en la medular, el avilesino se volcó en cortar los avances del Sporting.

Toni Villa 4

Cómplice. Entregado en las ayudas defensivas, vio una amarilla que no mereció al corregir un error de Arbilla que habilitó a Gaspar.

Corpas 5

Inspirado. Encarriló el triunfo azulgrana al anotar desde la frontal del área su segundo gol de la campaña tras estrenarse de penalti en la pasada jornada ante el Albacete.

Martón 3

Vacilante. Pecó de exceso de generosidad al tratar de regalar una asistencia a Bautista en lugar de acabar él una peligrosa acción ofensiva.

Bautista 4

Servicial.Intercambiándose los papeles con Corpas, regaló la asistencia al jienense desde la izquierda.

Jair Amador 1

Balbuceante. Cometió un penalti sobre Dubasin tras un grave error al controlar una cesión hacia atrás, aunque se redimió en parte al cortar otra acción del atacante.

Javi Martínez 2

Ajustado. El soriano trató sin demasiado éxito de dar otro aire al ataque armero.

Xeber 3

Mordaz. El hondarribitarra añadió mordiente.

Olaetxea 1

Precavido.