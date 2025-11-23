El 1x1 de las chicas del Eibar ante el Real Madrid

Letizia Gómez Eibar Domingo, 23 de noviembre 2025, 22:28

Eunate 2

Resignada. El tanto recibido a las primeras de cambio no le hizo perder la concentración, aunque los otros dos tantos. Fueron un gran jarro de agua fría para la de Berango antes de irse de nuevo con la selección.

Laura Camino 3

Comodín. En otra muestra de su polivalencia, la cántabra se fajó de lo lindo en el carril derecho.

Mireia 2

Titubeante. No pudo evitar que Caroline Wear encarrilara el choque para las merengues nada más comenzar el partido.

Alimata 3

Moderada. No salió a taponar el disparo del segundo tanto merengue, aunque sí frenó con poderío un avance de Eva Navaro.

Carla Andrés 4

Aplicada. Trató de compensar sus apuros defensivos firmando la mejor ocasión armera a la salida de un córner al filo del descanso.

Garazi 3

Galante. La joven vizcaína intentó oponer la máxima resistencia por un flanco muy utilizado por el cuadro madridista.

Sara Martín 3

Osada. Midió los reflejos de Misa con un disparo desde fuera del área en la prolongación de la primera parte.

Arene 3

Insistente. Su inquebrantable presión le costó una amarilla en la segunda mitad.

Iribarren 3

Considerada. Persiguió todos los balones hasta la extenuación.

Carmen Álvarez 4

Valerosa. Forzó el córner que Carla cabeceó fuera y también probó suerte con un centro chut en el inicio de la segunda mitad.

Emma Moreno 2

Aplicada. Quiso, pero no pudo.

Adela 1

Tímida. La pacense va cogiendo ritmo tras su lesión.

Elena Valej 1

Contenida. Ya estaba todo decidido para cuando saltó al campo.

Etxezarreta 1

Suplente. La beasaindarra salió desde el banquillo en la recta final.

Opa Clement 1

Opah Clement. Deslucida. Sin tiempo ni opción de generar peligro.

