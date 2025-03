El fenómeno superventas que congrega en San Sebastián a cientos de personas: «La vida no va de estar siempre feliz»

Javier Medrano San Sebastián Jueves, 6 de marzo 2025, 12:16 Comenta Compartir

Cientos de personas se dieron cita este miércoles en un Kursaal abarrotado para la conferencia en San Sebastián de Victor Küppers, el fenómeno superventas que anima a vivir la vida con pasión y alegría en su obra literaria, que transmite en conversaciones en vivo por auditorios abarrotados de público que acuden a escucharle.

En una charla que forma parte del fenómeno Mentes Expertas, que también reúne a otras figuras del coaching y el bienestar emocional como Marian Rojas, Borja Vilaseca, Enrique Rojas o Emilio Duró; Victor Küppers congregó desde las 19.00 horas de la tarde a más de mil asistentes en el auditorio donostiarra con ganas de atender a sus claves y consejos para desarrollar el potencial de cada persona.

Así, el autor de los superventas «Vivir la vida con sentido» y «El efecto actitud», que acumulan más de trescientos mil ejempleres vendidos, presentó su «Vivir con alegría» a un Kursaal que prestaba atención a su presentación. Una serie de charlas que en los últimos meses le han llevado por multitud de ciudades de la península desde Bilbao a San Sebastián y que próximamente tendrá como destinos Zaragoza, Valencia, Barcelona e incluso Santiago de Chile.

Naciado en Países Bajos, Victor Küppers es doctorado en Humanidades y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Además de su experiencia laboral como consultor, su libros han alcanzado un gran éxito cosechando un elevado volumen de ventas y en sus conferencia expone las claves fundamentales para desarrollar el potencial individual de cada uno.

«Aunque me encantaría, no soy un experto. Mi trabajo tiene poco mérito porque es muy facil: me limito a leer a los expertos, copiar las ideas que me gustan y transmitirlas. Crei firmemente que se puede vivir y trabajar con alegría en un entorno que no ayuda y que lo normal, si no tienes un drama en tu vida, es vivir con pasión, con ganas, con ilusión; no es lo habitual pero si lo normal y uno tiene que aspirar a ser normal», explica en su página web.