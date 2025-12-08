Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vicente, fotografiado en los Fuertes de Santoña donde tiene lugar el Summer Camp de la asociación Eskrima Norte. JORGE AYLLÓN

Ciudadanos

Vicente Sánchez Campayo

«Para cuando ves el cuchillo ya es tarde. Has de coger antes tu posición»

Subirá de Albacete a Escolta Real para un cursillo. El día 13

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:11

Comenta

Es de Chinchilla de Monte Aragón, Albacete, y trabaja de instructor y monitor en los polideportivos de la ciudad de las navajas y de ese ... equipo de fútbol llamado 'El queso mecánico'. Ha vivido y practicado las artes marciales filipinas en Cantabria y Londres. Miembro de la asociación Eskrima Norte, es uno de los grandes defensores en España de la disciplina llamada Balintawak, enfocada a la autodefensa, el combate cercano y la habilidad con armas cortas. El sábado 13 estará en el gimnasio Gracie Barre de Escolta Real 46 (el de Fox, Iván y Bego) para compartir todo lo que sabe de las maneras de combate en las ciudades del siglo XXI.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de magnitud 4 en Álava se deja sentir en varios puntos de Gipuzkoa
  2. 2 Fallece un surfista de 28 años en San Juan de Luz
  3. 3 La conexión de Lando Norris con Gipuzkoa: su novia Magui Corceiro
  4. 4 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  5. 5 Cazan al ladrón que robó la exclusiva bicicleta del piloto Jorge Martín, valorada en 20.000 euros
  6. 6

    «El amigo que nos ayudó a salir asesinó luego a mis familiares»
  7. 7

    Los expertos opinan sobre el pulso entre Ernai y GKS
  8. 8

    «¿Te subirías a un avión sabiendo que el piloto no ha dormido en 22 horas?»
  9. 9 Los bonitos recuerdos de Bruce Springsteen en San Sebastián
  10. 10

    «Los menores extranjeros antes venían de paso y ahora el 40% se queda en Gipuzkoa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Para cuando ves el cuchillo ya es tarde. Has de coger antes tu posición»

«Para cuando ves el cuchillo ya es tarde. Has de coger antes tu posición»