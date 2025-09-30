Ulialde premia a Aitziber Garmendia

La sociedad Ulialde del barrio de Gros entregó el pasado viernes el Premio Ramón Labayen de Cine a la actriz y humorista Aitziber Garmendia, ... que acaba de repetir en el teatro en Donostia con su obra 'Arizona', junto a Jon Plazaola.

Antes de la entrega se organizó un aperitivo de bienvenida de Martini Bianco Spritz de la mano de Aritz Agirrebeitia, del grupo Bacardi, y posteriormente la cena elaborada por Xabier Zabaleta del asador Aratz con la ayuda de Jon, de la empresa conservera Salanort, que aportó parte del género junto a los de Basatxerri, con maridaje de bodegas Mitarte y cervezas 18/70 del grupo Heineken. La cena consistió en un cóctel de bienvenida , jamón Basatxerri, ensalada anchoas y ventresca de Salanort con pimientos cristal, pimientos rellenos de Basatxerri Km 0 con salsa de piquillo, y solomillo de cerdo Basatxerri con salsa de hongos. De postre, pastel vasco de crema y chocolate, elaborado por el maestro repostero RafaGorrotxategi.

A la cena asistieron el actor Telmo Irureta, premio Goya como mejor actor revelación 2023, con su acompañante Ivan Vargas; el también actor Martxelo Rubio, primer premiado Ramón Labayen; el hijo de Ramón TibalLabayen, y Edurne Garmendia, locutora de Euskadi Gaztea; Kiko Jauregi de la productora teatral Binahi y Ketxus Jauregi. La presidenta de Ulialde Esti Iturbe y su marido Luis Alzuri, miembros de la directiva, Mikel Iturbe; Jaime Mugabure;Uxue Iriondo con su pareja Zigor Calero; de Maquinaria Industrial Donosti; Imanol Bulman; Markel Trecet, presentador del premio, Angel Portilla y Gari Imaz.

A la entrega del premio asistieron el alcalde Eneko Goia y su esposa LeireCaridad, y la pareja de Aitziber Lucia Ocariz. Patrocinadorescomo conservas Olasagasti o Reformas Imanol, entregaron obsequios a la premiada.

También estuvieron presentes el anterior presidente de la sociedad Sergio Rojo y su marido Juanra Ojeda;Josu Casal, expresidente de la sociedad que recibió un pequeño reconocimiento como artífice de este galardón, acompañado de su esposa Lola Sarasa.

El concejal de Cultura Jon Insausti, los exconcejales Aitziber San Roman y Jaime Dominguez -Macaya; Sergio Fanjul de la sociedad Fotográfica, que captó con su cámara las instantáneas, la modelo Manana Kapanadze, además de Iñaki Gainberri, Fernando Dueñas, Marta Fuentes, Willy Goikoetxea, Jasone Anso, ,Marta Ecenarro, Luis Gil, Kike Gómez y Alicia Tarifa.

Aitor Estrada, de la tintorería Estrada; Imanol Gonzalez, Ana Rodríguez, Benito Pastor, Juan Carlos Villar, Koro Karretero y Susana de los Toyos, de Imanol Reformas; Pilar Lasarte y Santi Esnaola, de Saneamientos Elosegi; Idoia Gonzalez, del bar Kobak con su marido Gus González;Esmeralda, de cocinas Gros y Lorena, con el podcast Charlas Binahi.

La fiesta finalizó amenizada por el dj Iñaki Urruzola, un 'Candy bar' elaborado por Idoia González y gin tonics por el coctelero Mikel Escudero de Aqua Vitae Cocktails(Alberto Bene.