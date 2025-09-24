Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El convoy especial maniobra en Amara Viejo para conducir su carga por la calle de la Salud.

Tres meses para ensamblar 250 toneladas de acero

Amara Viejo ·

Comenzó en la noche del lunes una compleja operación para descargar y montar en el escaso espacio de la calle de la Salud la estructura del ascensor de San Roke

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:13

A las 23 horas del lunes entraba por Sancho el Sabio la primera de las 18 piezas metálicas que conformarán la estructura del nuevo ascensor ... que unirá Amara Viejo y Aiete. Montar este mecano de acero de 250 toneladas será una compleja operación que requerirá tres meses de trabajo, el empleo de una gigantesca grúa de 500 toneladas y tareas topográficas de precisión para que todo encaje. Y todo ello en el escaso espacio para maniobrar que permite el final de la calle de la Salud.

