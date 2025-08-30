«Trabajar los poemas con la voz hasta hacerlos nuestros. Y vuestros»

Rapsodia. Bonita palabra. Llena de sensaciones y recuerdos: 'Rapshody in blue' de Gershwin, 'Bohemian Rapshody' de Queen. Rapsodas... Según Píndaro eran 'cantores con bastón'. Según ... Hesiodo, Homero fue uno de ellos. Según Maite Lorenzo, eibarresa, rapsoda es aquella, aquel, que 'transmite la esencia de un poema siendo leal con la historia y la vida del poeta'. No es el mismo Lorca el que escribe 'El romancero gitano' que el de 'Poeta en Nueva York'. Comienzan en octubre , en el Impact Hub de Tabakalera los encuentros del taller de rapsodia. Quincenales. Los martes. De 18.30 a 20 horas.

– 'Con diez cañones por banda, viento en popa a toda vela no corta el mar sino vuela un velero bergantín (...)'

– Un magnífico poema el de Espronceda para empezar a hacer realidad el sueño de ser rapsoda. El mismo ritmo de las palabras, ese viento de popa, te lleva a la declamación perfecta, nunca y para nada engolada, forzada.

«Nos volvemos más y más exquisitas. Nos hemos pasado el verano eligiendo los y las poetas cuyas obras queremos trabajar. Nuestro grupo de whatsapp arde con los nombres de Celaya, Pavese, Begoña Abad, Arturo Tendero, Juan Ramón Jiménez, Blanca Sarasua, Pedro Salinas, María Teresa Cervantes, Miguel Hernández...»

– 'Llegaste a la casa para preguntar qué es lo que haces, por qué entretienes tus pesares en los altos columpios de los sueños'.

– El comienzo, inquietante, lleno de intriga y mucho más difícil de hacerlo tuyo y transmitirlo a la audiencia del poema 'La carta' de Julio González a quien en un audio de YouTube podéis escuchar recitando él mismo esos versos. Me interesa mucho Julio, un autor comprometido con la vida de los otros. Su 'Costas de Europa' dice así «Pasarán nuestras mesetas y montañas, cruzarán cordilleras de verde y nieve con su sol a cuestas. Miradlos venir con su juventud y anhelo y lo que les queda de vida, a nuestras costas». Esta fue, precisamente, la obra elegida por Mikel, hijo de senegalés, para presentarse a la prueba de acceso a una de las escuelas de teatro de Donostia. Y la escogió porque nos dijo que contaba exactamente la historia de su padre. Mikel pasó la prueba. Los otros dos alumnos que se han preparado con nosotras, también.

– ¿Quién era la niña que a los siete años leía poemas de Machado, Rosalía, Bécquer, Lorca?

– Yo. En el colegio La Merced de Eibar. Los leía. Y se los escuchaba a Sor Rosalía, una profesora fascinada por la poesía. Éramos 43 niñas en clase pero la única que se moría, se moría del todo, al oírlos era yo.

– ¿¡Pepín Bello, aquel intelectual, bon vivant, boxeador y fotógrafo que en el fondo nunca hizo nada pero fue el guardián de la memoria de la generación del 27, os escuchó en Bilbao recitar 'El romancero gitano'?!

– Fue hace mucho tiempo, recuerda que murió en 2008 a los 103 años. Y sucedió, sí. Vaya si sucedió. Recuerdo que nos felicitó y nos dijo que era la primera vez que lo había oído recitar sin que pareciera que lo estuvieran haciendo en (falso) andaluz.

– Anda.

– Ese comentario nos llenó de orgullo porque de alguna manera nos confirmó algo que siempre hemos tenido muy claro, si no eres andaluza no recitas en andaluz, si no eres francesa no imitas el acento francés. Un rapsoda hace suya laesencia del poema y la transmite. Existe ese momento mágico cuando el poema se vuelve suyo. Ella, él, acaba dándole volumen. Por supuesto, los versos tienen vida y alma propias pero hasta que tú no los coges están escritos negro sobre blanco, tienen solo dos dimensiones. Cuando los recitas les das vuelo. Y una dimensión más, la tercera.

– ¿Quién es Teresa Cervantes?

– Una poeta cartagenera que yo compararía con Machado. Fallecida en octubre pasado a los 93 años. Vivió mucho tiempo en Francia y Alemania, sus poemas fueron traducidos al árabe y editados en Atenas. La estamos recuperando en recitales y homenajes. Misión es del rapsoda que los poetas, los nuevos y los antiguos, no caigan en el olvido.

– ¿Y Blanca Sarasua?

– Una interesantísima poeta de Bilbao, uno de cuyos maestros fue Ramiro Pinilla, autor de 'Las hormigas ciegas'. Cuando trabajamos sobre poetas vivos nos gusta contactar con ellas, ellos, para pedirles permiso y complicidad para ponerles nuestra voz.

– He visto que habéis dado recitales tanto en Altxerri como en ¡la sede de la CNT! En Ferrerías.

– Es verdad, nos encanta lo que hacemos y vamos allí donde nos llaman. La acogida de la CNT fue maravillosa, recitamos poesía del Siglo de Oro, hasta a los mismos místicos, rodeadas de banderas rojinegras. Dentro de nada nos iremos a Portugalete, al encuentro Puente Colgante, invitadas por el poeta Javier Arnaiz. Llevaremos, con nuestra Red Teatro, 'Los olivos pálidos' de Lorca...

– Hemos hablado de sensaciones pero habrá una técnica...

– Debes aprender a mantener los tiempos, proyectar la voz y vocalizar de manera correcta. Pero además, a no pedir perdón si flaqueas. Te recuperas y sigues. Para darle al público lo que a ti te gustaría recibir. De un rapsoda.