Acabadas las vacaciones en Mutriku, Maite prepara en Eibar la nueva temporada del taller de Rapsodia. MORQUECHO

Ciudadanos | Maite Lorenzo

«Trabajar los poemas con la voz hasta hacerlos nuestros. Y vuestros»

En octubre. Nueva temporada del Taller de Rapsodia. En Tabakalera

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Sábado, 30 de agosto 2025, 06:06

Rapsodia. Bonita palabra. Llena de sensaciones y recuerdos: 'Rapshody in blue' de Gershwin, 'Bohemian Rapshody' de Queen. Rapsodas... Según Píndaro eran 'cantores con bastón'. Según ... Hesiodo, Homero fue uno de ellos. Según Maite Lorenzo, eibarresa, rapsoda es aquella, aquel, que 'transmite la esencia de un poema siendo leal con la historia y la vida del poeta'. No es el mismo Lorca el que escribe 'El romancero gitano' que el de 'Poeta en Nueva York'. Comienzan en octubre , en el Impact Hub de Tabakalera los encuentros del taller de rapsodia. Quincenales. Los martes. De 18.30 a 20 horas.

