Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las partidas se disputaron en la zona alta del club Náutico, con excelentes vistas a la playa de La Concha.

Gente de la ciudad

Torneo de bridge en el Náutico

El primer Memorial Beatriz Llaguno reunió a 27 parejas de jugadores y jugadoras, que ofrecieron un excelente nivel

Joti Díaz

Jueves, 28 de agosto 2025, 06:08

El Real Club Náutico de San Sebastián celebró el pasado fin de semana el primer Memorial Beatriz Llaguno que sirvió para homenajear a la ... que fuera alma mater de esta disciplina en el club, además de discípula destacada de las hermanas Felícitas y Begoña Urruticoechea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Urko se marcha traspasado al Espanyol
  2. 2

    El rescate protagonizado por un inmigrante que vive en las calles de San Sebastián: «Vi que no se movía y me lancé en su ayuda»
  3. 3 Fallece a los 51 años el exciclista profesional Peio Arreitunandia
  4. 4 Carlos Soler jugará cedido un año en la Real Sociedad
  5. 5

    Denuncian que una mujer y sus cuatro hijos duermen en la calle en Donostia
  6. 6

    Un espectáculo con 500 drones y fuegos artificiales dará la bienvenida a la Navidad
  7. 7 Las dos influencers de San Sebastián que se cuelan en la lista de Forbes
  8. 8 La Liga denuncia a la Real por un cántico clásico
  9. 9

    La Real Sociedad encarrila la renovación de Jon Gorrotxategi pese al interés del Athletic
  10. 10 Un improvisado dique de arena impide que el mar se lleve un chiringuito de la playa de Ondarreta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Torneo de bridge en el Náutico

Torneo de bridge en el Náutico