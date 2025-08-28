Torneo de bridge en el Náutico

El Real Club Náutico de San Sebastián celebró el pasado fin de semana el primer Memorial Beatriz Llaguno que sirvió para homenajear a la ... que fuera alma mater de esta disciplina en el club, además de discípula destacada de las hermanas Felícitas y Begoña Urruticoechea.

El cartel del torneo, diseñado por la arquitecta Amalia Urcola, acompañó a la convocatoria de un encuentro que reunió a 27 parejas procedentes de San Sebastián, Pamplona, Zaragoza, Santander y Madrid.

El Náutico consolidó la larga tradición de bridge que se mantiene viva en sus salones desde 1944, donde esta práctica ha gozado de gran afición y prestigio durante más de siete décadas.

El bridge, reconocido por el Comité Olímpico Internacional en 1999 como disciplina deportiva de la mente, al mismo nivel que el ajedrez, cuenta con más de 80 millones de jugadores en el mundo.

Ampliar Los donostiarras Fernando Pilarte, Laura Murua, Isabel Tellería y el santanderino Manuel de la Maza, que ejerce de profesor de bridge.

Así quedó la clasificación. En la línea Norte-Sur, vencieron Antón Murua, y Jesús Arenaza de Bilbao. En segunda posición Ana Pérez y José Luis Olmos (Zaragoza), y el tercero fue para Mercedes Cubillo y Ana Mendia.

Por la línea Este-Oeste, vencieron Laura Murua y Manuel de la Maza. Los pamploneses Alberto y Bernardo Laseca fueron segundos, y terceros Mirenchu Ruíz de Alda y Maite Orue, también de Pamplona.

Participaron también: Pedro Rodriguez Cano y María Beltrán; Adela Jaumandreu y Marga Ugarte; Merche Urieta y Marisol Serna; Pacha Zamora y Lola Julia; Marisa Mayor y MariasunArévalo; Tere Beunza y Maite Montes; América Clemente y Pilar Cubero; Ana Echevarria y Regina Ganzarain;Silvia Mesa y Geoffrey Fletcher; Araceli Pablos y Gonzalo Retana; Mercedes Urcola y Chus Mordaz; Santi Martiricorena y Pepa Zabaleta; Fernando Pilarte e Isabel Tellería; Jaime Ordinas y Lara Vicent; Paz Sainz y José León Lasarte; María Olasagasti y MaríaPostigo; Elena Goñi y Beatríz Llarra; María Aguirre y Javier García; Charo Eguillor y Mikel Escribano; Mari Sol Botín y María Eugenia San Martín, entre otros.

La jornada concluyó con la entrega de premios y un lunch de confraternización, en el que se recordó con cariño la figura de Beatriz Llaguno fallecida hace unos meses.