Tecnun y su nuevo monoplaza

Los alumnos que pertenecen al equipo de automoción de Tecnun, Escuela de Ingeniería de la Universidad de Navarra en San Sebastián, presentaron el pasado miércoles en el estadio de fútbol de la Real Sociedad el nuevo coche con el que competirán este verano a nivel internacional en Austria, Barcelona y Alemania.

El evento fue conducido por Iker Elizetxea e Irati Jerez, alumnos de máster de Tecnun. El acto contó con la presencia de los 60 estudiantes, 31% de mujeres, de las distintas ingenierías, que forman parte del equipo de automoción del monoplaza. Notable la presencia de antiguos alumnos, miembros de equipos de automoción anteriores, entre ellos: Javier Bereciartua, Javier Ibargoitia, Amaia Álvarez, Juan Gastaminza, María Tellería, Borja Hidalgo, Sandra Dilge, Irene Aldareguía, Alicia Serrano, Lucía Albisua, Ander Achucarro, Ignacio Ramos, Hugo Padilla, Leire Izeta, Ander Lanza y Laida Alonso.

La directora de Relaciones con Empresas de la Escuela de Ingeniería, Rocío Núñez, comentó: «Un talento que es capaz de conectar con valores exigentes como son el trabajo al detalle, un compromiso ligado al respeto, a la libertad y a la sostenibilidad».

Eduard Bellvert participó en una mesa redonda, junto con la estudiante Clara Schoepp, del área de Chasis, o el alumni de Tecnun y Co-Founder, Head of Testing Area en EPowerlabs, Mikel Martínez, quien compartió mesa redonda con el estudiante de Electronics Miguel Oroz.

Asistieron la gerente de Tecnun, Soledad Abad, la subdirectora de Ordenación Académica, Nere Gil, y la Faculty Advisor del equipo Tecnun-eRacing, Julie Laurent, y Alazne Arocena, de Fomento San Sebastián.

Durante la presentación, los asistentes pudieron escuchar a través de varias voces que formaron parte de distintas mesas redondas cómo ha sido el proceso que ha durado todo un año. La Head of Management, Elene Albisua, el Head of Drivetrain & Cooling, Pau Buj, y el Head of Aerodynamics, Borja Muguruza, compartieron sus experiencias.

Después de las intervenciones, los asistentes se trasladaron a pie de campo, donde el director técnico del equipo, Nacho Diaz, y el Team Leader, Mikel Sancho, descubrieron el TeR25, el monoplaza que competirá este año en Austria, Barcelona y Alemania.

De entre todos los patrocinadores del equipo, asistieron al evento Igor Villareal, de Mubil; Alex Abancens, director gerentedel Colegio de Ingenieros; Txomin Herrero y Belén Isla, del DIPC; Jaime Herrero y Mauro Martinez, de Mausa 3D; Mikel Irastorza, Jon y Asier Otegui, de Learning Academy; Iñigo Herráez y Borja Martínez, de ingeniería Idom; Sergio e Ibán Barbado, de Contubi; Gerardo Martín y Luis Miguel Martín, de Goifiber; Iñaki y Fernando Gómez de Segura; María Sánchez y Xabier Arzamendi, del Real Automóvil Club Vasco Navarro; y Soledad Larrocha e Iñaki Lopetegui de Cidetec.