Pocas veces está 'Mincha' con los pies en la tierra. Siempre en el aire, cabrioleando. Así sucederá pronto junto a la muralla de Hondarribia. F. SOTOCA

Ciudadanos | José Canosa

«Sobre una rampa de 23 metros y 13 hacia arriba, estilo tienes que tener»

Piloto Red Bull de Free Style y mejor 'rookie' de 2024, ganó los X-Knights de Costa Rica

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Domingo, 31 de agosto 2025, 06:08

Espectáculo de Freestyle motocross. El martes, 2 de septiembre, junto a la muralla de Onddarbi. Con un pentacampeón mundial y con este piloto acróbata apodado ' ... Mincha', gallego de A Coruña, que se prepara a tope para la prueba de la FIM Freestyle GP World Cup 2026 que arrancará en diciembre en Pamplona. Copa mundial a celebrarse no solo en Iruña sino también en Costa Rica y en algún país europeo aún por decidir, organizada por la promotora donostiarra FlyActions, liderada por Patxi Larrea, que ha llegado a un acuerdo contractual con la Federación Internacional de Motociclismo.

