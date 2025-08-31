«Sobre una rampa de 23 metros y 13 hacia arriba, estilo tienes que tener»

Espectáculo de Freestyle motocross. El martes, 2 de septiembre, junto a la muralla de Onddarbi. Con un pentacampeón mundial y con este piloto acróbata apodado ' ... Mincha', gallego de A Coruña, que se prepara a tope para la prueba de la FIM Freestyle GP World Cup 2026 que arrancará en diciembre en Pamplona. Copa mundial a celebrarse no solo en Iruña sino también en Costa Rica y en algún país europeo aún por decidir, organizada por la promotora donostiarra FlyActions, liderada por Patxi Larrea, que ha llegado a un acuerdo contractual con la Federación Internacional de Motociclismo.

– A los cuatro años te subiste a una moto y todavía no te has bajado. Ni piensas hacerlo.

– Una KTM 50. Infantil, claro. Me la regalaron mis padres, Rogelio (piloto de motocross) y María Dolores Fernández.

«Con seis años sobre una KTM 65 peleé, entrenado por mi padre y por Román Pérez, por quedar penúltimo en el circuito de Rebordelos, A Coruña. Con 22 y dos grandes maestros, Maikel Melero yEdgar Torronteras, vengo a darlo todo el martes en Hondarribia, a las 18.30»

– Lindo eso de pelear a los seis años por ser... penúltimo.

– Disputaba ya el campeonato gallego, en la categoría alevín. En el circuito de Rebordelos. No competía por los primeros puestos. Mi lucha era con otro chaval. Él y yo éramos los últimos. Y nos desafiábamos por conquistar el penúltimo puesto.

– Ganaste tú, ¿verdad?

– Sí.

– Siempre motocross...

– Me gusta más, mucho más, que la velocidad, el enduro, la resistencia. Soy feliz en un circuito de motocross con sus cambios de altura, sus saltos, sus baches, sus mesetas, sus obstáculos. Esas pistas donde tienes que tener velocidad pero sobre todo, sobre todo, has de dominar la técnica.

– Siempre motor de 2 tiempos.

– Muchos compañeros y rivales se han pasado al de 4 tiempos. Yo no, me encanta el sonido del 2T.

– Un buen día Edgar Torronteras, llamado 'E.T' o 'L'Extraterrestre', el muy extremo campeonísimo mundial, te propone probar la modalidad Freestyle, plena de trucos impresionanes y acrobacias aéreas imposibles.

– Así fue, sí. Le hice caso. Probé y me enganchó. Muy fuerte. Tanto que hará dos años lo hablé con mis padres y me fui para Jaén...

– ¡¿Hay pruebas de Freestyle motocross entre los olivos?!

– Las hay. Recuerdo la del 3 de febrero de 2024 en el IFEJa, el palacio de congresos jienense, en el Olivo Arena. Pero yo me fui para allá porque allí vive Maikel Melero y yo quería entrenar con él.

– Maikel... Le hemos visto muchas veces en competiciones y exhibiciones en Donostia y Hondarribia. Hace un par de meses se proclamó campeón de la Cuarta Prueba del Campeonato de España de FMX en Colmenar Viejo.

– Es cinco veces campeón del mundo en esta nuestra modalidad de motociclismo estilo libre y, como en otras ocasiones, el martes estará sobre la rampa en Hondarribia. Estoy entrenando a tope con él. Excepto esta semana que la he pasado en Ibiza. Descansando y disfrutando.

– Doble contra sencillo a que, sin embargo, no has dejado de pensar en ese nuevo truco que ideasteis hará tres meses y vas a realizar tan cerca de la muralla...

– ¿El 'cali roll'? No me sale mal, no. Consiste en que mientras la moto va recta en el aire, en vez de hacer que gire ella rotas tú haciendo un 'backflip' o voltereta hacia atrás. Te he dicho que me sale bastante bien pero las primeras veces, la sensación es tan potente que cuando pisaba tierra me temblaban las piernas. Supongo que el martes me pasará lo mismo. Pero ese chute de adrenalina es lo más y te fuerza a imaginarte nuevas piruetas.

– Por ejemplo... No me vale el 'lazy boy', cuando te tumbas sobre la moto como si estuvieras durmiendo. Es ya un clásico.

– Estamos preparando un 'doble backflip', esa tremenda doble voltereta hacia atrás...

– ¡Señor! La realizó por primera vez Travis Pastrana en los X Games de 2006 en Los Ángeles. Le valió una puntuación de 98,60 y una medalla de oro. Aún hay vídeos de su proeza en You Tube.

– Y aún me parece insuperable. ¿Sabes? Cuando mi entrenador de toda la vida, Román Pérez, y yo empezamos a estudiar el Freestyle lo hacíamos con vídeos como el de Travis...

– Hablamos de Pastrana, Edgar y Maikel pero dinos algo de otro referente tuyo, David Rinaldo...

–Campeón del mundo también. Francés. Hace el backflip pero combinándolo con un 'Body Viral'. Consiste en que, en el salto, giras el cuerpo 360º. Lo que más me gusta de David es el estilo que despliega cuando está en acción.

– Por algo vuestra modalidad lleva la palabra 'Style' en su nombre. Estilo sustentado en la técnica, imagino.

– Totalmente. Debes dominar la técnica del salto. Técnica pura y trabajada. Pero que no falte, nunca, estilo. Has de fluir. Entrenamos para ser elásticos y ágiles.

– Tu Yamaha 250 es...

– Una máquina de motocross con adaptaciones al Free en suspensiones, sillín, manillar y subchasis, buscando siempre la mayor facilidad en la maniobra y buenos puntos para 'grapar', es decir, para agarrarte. Mañana llego a Donosti (tengo amigos aquí). Nos vemos en Hondarribia. Pronto.