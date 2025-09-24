Sirimiri: vertedero en el Polígono 27

Poda necesaria

Pregunta Jesús María Ruiz: «Ayuntamiento, ¿cuándo vais a podar los árboles del paseo de Errondo, Kortazar Arkitektoak, calle Azpeitia, etc? ¿Qué tiene ... que pasar? ¿Que un día caiga una rama grande, por no hacer la poda como es debido, y mate a alguien? Yo trabajo por esa zona. No miréis para otro lado y dar por favor una explicación».

Inseguridad

Comenta Jaime Gaviria: «Me gustó la intervención del alcalde Sr. Eneko Goia en el reciente foro 'Gipuzkoa al día' de DV. Percibí un tono de autocrítica y humildad que no es habitual en la política de hoy. Como tocó muchos temas, yo quisiera insistir aquí en uno que creo que ya es de general preocupación entre todos los donostiarras, como es el de la inseguridad ciudadana. El alcalde tuvo que rectificar una muy desafortunada declaración que hizo hace no mucho, en el sentido de que Donostia es una ciudad segura. La rectificación le honra, porque ya es un clamor la explosión de delincuencia común que sufre nuestra ciudad. No hay día en que no se publiquen noticias de robos, asaltos con arma blanca, peleas, e incluso intentos de asesinato, como el ocurrido recientemente en una localidad de Donostialdea. Es una realidad que ya es imposible de ocultar y a la que hay que hacer frente. Señor alcalde: lleva usted razón en que el problema es más profundo de lo que parece y en que no está en su mano aumentar las plantillas en los juzgados o modificar la Ley de Extranjería, decisiones que en algún caso han de tomarse a nivel estatal. ¿Y mientras tanto, qué? Porque lo que es inadmisible es tener que asumir que la delincuencia en Donostia es una plaga bíblica que tenemos que soportar nos guste o no. Un lector denunciaba aquí hace poco la aparición de asentamientos ilegales en Loiola. Todos sabemos quiénes viven en esos asentamientos. ¿Acaso la Guardia Municipal o la Ertzaintza no pueden expulsar a estos sujetos fuera de la ciudad? ¿No puede incrementarse la presencia policial en las zonas de la ciudad donde, repetitivamente, se producen estos delitos? Pues al menos empecemos por ahí, para que los ciudadanos pacíficos podamos pasear sin miedo a ser atracados y que nuestras hijas puedan regresar solas a casa sin miedo a ser agredidas».

Pisos turísticos

Dice E. González: «A la lectora que instaba a denunciar indiscriminadamente a los pisos turísticos, le informo de que ninguna plataforma tiene anunciado un solo piso turístico sin licencia. Los retiraron todos so pena de recibir multas millonarias de una administración que intenta excusar su pésima política de vivienda culpando a los pisos turísticos de su escasez, pero ni siquiera habla de los mucho más numerosas que se dedican a actividades más molestas como consultas, despachos, oficinas, talleres y que no por ello suscitan rechazo alguno de unos vecinos que se quejan mas por rencillas personales, rencor, la envidia y mala fe que por perjuicios recibidos».

Tráfico en Loiola

Pide O. P.: «Como repartidor de alimentación veterano, tengo que entrar 2 o 3 días a la semana a entregar en el hogar de los jubilados de Loiola y comparto el cabreo con los clientes y vecinos por los cambios de dirección en las arterias principales del barrio, que si bien antes ni tocaba el núcleo urbano para entrar, ahora primero vas por fuera dirección Txomin para entrar y nada menos que atravesar el barrio por el centro a la contra. ¿En Movilidad no hacen pruebas antes de los cambios? Esperemos que abran un acceso desde los bloques nuevos, pero tiene pinta de que tampoco. Anímense y hagan lo mismo por ejemplo en la calle Matia».