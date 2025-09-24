Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ainhoa, desde la Asociación de Propietarios y Usuarios del Polígono 27, escribe: «En 2024 comenzamos a presentar escritos en el Ayuntamiento, advirtiendo de la necesidad de adoptar medidas con carácter de urgencia para evitar el efecto llamada del vertedero ilegal que tenemos. ¿Qué nos queda por hacer? Los cauces administrativos no funcionan y la situación es cada día más vergonzosa e inaceptable».

Sirimiri: vertedero en el Polígono 27

El tiempo empeoró con el paso de las horas aunque durante buena parte del día lució un sol gratificante

DV

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:13

Poda necesaria

Pregunta Jesús María Ruiz: «Ayuntamiento, ¿cuándo vais a podar los árboles del paseo de Errondo, Kortazar Arkitektoak, calle Azpeitia, etc? ¿Qué tiene ... que pasar? ¿Que un día caiga una rama grande, por no hacer la poda como es debido, y mate a alguien? Yo trabajo por esa zona. No miréis para otro lado y dar por favor una explicación».

Espacios grises

Sirimiri: vertedero en el Polígono 27