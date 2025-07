Sirimiri: «Vaya, vaya, aquí tampoco hay playa»

DV San Sebastián Sábado, 26 de julio 2025, 07:41 Comenta Compartir

Propina en hoteles

Escribe Juan Cortabarria: «Como recepcionista del hotel más grande de Gipuzkoa –es sencillo adivinar cual es–, quisiera compartir algo de este ... sector que me llama mucho la atención: en el año y medio que llevamos prestando servicio de recepción hemos generado unos 150 euros de propinas, recaudación total, no por persona. En esta recepción gestionamos entre 50 y 100 entradas diarias y además guardamos maletas, nos esmeramos en las recomendaciones, reservamos cenas y aviones para los huéspedes, etc. Los clientes pagan por noche hasta 300 euros y si hacemos el ratio propina/cliente, en lo que llevamos abiertos, el turista ha dejado de media 0,003 euros, es decir un tercio de céntimo. La principal razón de esto es que la mayoría de las reservas son pagadas con tarjeta por adelantado y es obvio que el pago con tarjeta reduce restrictivamente la posibilidad de que el cliente deje propina. Señores turistas, ¿se les ha olvidado que, al igual que en los bares, en este país se deja propina? Sobre todo cuando el servicio excede sus expectativas».

Civismo en la playa Solicita María Azkarate: «Felicitar efusivamente al Ayuntamiento de Zarautz por tomar acción ante el tema recurrente del incivismo en las playas y a la espera de ver si el de Donostia toma ejemplo, le doy un par de cosas a añadir. Al igual que se multa por dar de comer a los gatos, que hagan lo mismo con los que lo hacen con las gaviotas, y también a los padres o monitores de tiempo libre que dejan a los críos jugando en las duchas y dilapidando el agua». Ratas en Amezketa Pide Rafael Orruño: «a los servicios de saneamiento y desratización y desinsectación. En los contenedores de basura situados en la calle de los Amezketa, entre Carlos I y José Mª Salaberria, cada vez que me acerco para depositar cualquier tipo de residuo –orgánico, vidrio...–, me sobresalto por las correrías de las ratas que pululan entre ellos. Ya puede ser de día o de noche, siempre las veo. Solicito al responsable del Ayuntamiento que realice una limpieza a fondo y desratice la zona». Más sobre euskera Expone A. Echeverria: «El sábado de nuevo se convocó una manifestación contra los supuestos 'ataques judiciales al euskera'. Una vez más, se lanza la idea de que cualquier decisión que no favorezca a una parte concreta de la sociedad es automáticamente un ataque al euskera. Y, sinceramente, ya cansa. Quienes defendemos que la administración pública y que el Ayuntamiento debe abrirse a toda la ciudadanía, no somos enemigos del euskera. Mientras algunos gritan, pintan grafitis o convocan protestas desde su privilegiada situación de funcionarios, otras simplemente tenemos que levantar la persiana y nos resignamos a tener servidores públicos euskaldunes pero quizás no los que mejor podrían realizar sus labores. Defender el euskera no puede servir de excusa para cerrar las puertas a quienes no lo hablan. Por ello, me gustaría agradecer a los juristas, jueces y juezas que nos protegen y esperamos que nuestras autoridades municipales tomen nota ante la próxima Oferta Pública de Empleo».

