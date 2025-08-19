Sirimiri: «Vandalismo» en los bancos de Easo

Que siga el turismo

Opina Maite: «Le diría al cantante de Dupla taldea, que nos invitó a todas las donostiarras a defender nuestra ciudad ... de turistas y a robar sus pasaportes si hiciera falta, que se informe un poco mejor de la situación de esta ciudad y de los donostiarras de verdad. Las que trabajamos y vivimos aquí sabemos que el problema de la saturación de esta ciudad y del precio de sus pisos no son esos turistas de pasaporte a los que quiere atracar. De ese turista vivimos yo, como vivieron mis padres y mis abuelos. Y que sigan viendo en Donostia, su casa, es una bendición. El problema más bien es de las segundas viviendas adquiridas por otras personas de Euskadi y más allá. Muchas de las cuales estarían disfrutando de su concierto».

Más del carril único

Expresa Fernando P. J.: «Coincido con el sirimiri de Luis Z. M. sobre el penúltimo despropósito de este Ayuntamiento con el carril único en Easo. Pero, además de lo que indica, añadir que el único carril traerá como consecuencia la limitación de la circulación de los autobuses. Olvidémonos del paso por Easo de la línea 28 porque alegarán que 'bloqueará la calle'. Es decir seguirá por Fueros con parada frente al Bellas y la siguiente en Okendo a casi 1 km. Dicen que Donostia es una ciudad para andar pero se olvidan con ello de mayores con dificultades, niños o personas con bultos algo pesados. Pero, en fin, este Ayuntamiento actúa de espaldas a los ciudadanos y si son conductores 'para qué te cuento'».

Paloma Miranda

Protesta Koro Aramburu: «La limpieza de la plaza Paloma Miranda de Riberas de Loiola brilla por su ausencia, está llena de papeles, bolsas de patatas, botellas de plástico, cajetillas de tabaco y demás basura. No sé si la empresa concesionaria del servicio de limpiezas limpia el lugar, o lo ha olvidado al hacer la ruta, pero si es así, debería ser amonestada por el responsable del servicio de limpieza del Ayuntamiento, porque es una situación que se viene dando hace tiempo. A su vez, los parterres de la misma están en un estado lamentable, medio podridos y con unas plantas muy poco adecuadas, con palmeras feas y podridas, ahora que por fin se va a iniciar la campaña contra las ratas. Los bancos están rotos, sin respaldo y repletos de verdín que impiden sentarse. Las superficies metálicas están oxidadas con el peligro para los niños que suelen jugar en la plaza. Donostia no solo es la plaza Gipuzkoa y Alderdi Eder y todos merecemos que el servicio de limpieza funcione y lo haga adecuadamente. Y si no lo hace, que se retire la concesión a la citada empresa».

Cambio climático

Escribe Maritxu: «Leo en el Diario Vasco la excusa del Ayuntamiento ante el deterioro que sufren en nuestra ciudad los parques, jardines y arbolado. No es cierto que tengamos más jardines ni arbolado, incluso se han talado más de 1.000 árboles con la construcción del metro y se han cargado con ello dos montes, el peseta y el Basoerdi. Los jardines y el arbolado de algunas zonas, como el paseo de Bizkaia y el de Gernika y el parque Menchu Gal, están dejados a su suerte y los bancos sin pintar o sin barnizar los de madera hace muchos años. Al igual que la preciosa arboleda del Paseo de Bizkaia, que efectivamente es un refugio climático, pero que está sin podar hace más de diez años, llega hasta el 9º piso de las casas colindantes y soporta una circulación desmedida. No sé qué ejemplo da esto de la lucha de nuestro Ayuntamiento frente al cambio climático y la contaminación ambiental y acústica y qué mal ejemplo para las generaciones venideras».