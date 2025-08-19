Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un ciudadano denuncia el «vandalismo» en la recién estrenada calle Easo: «Apenas han pasado unas semanas desde que se colocaron los nuevos bancos y ya hay algún gracioso que los ha pintarrajeado. Solicito al Ayuntamiento que borre las pintadas y a los vándalos que dejen de estropear el material público».
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: «Vandalismo» en los bancos de Easo

Tras un fin de semana agradable, ayer el cielo se presentó nublado con algunas precipitaciones y temperaturas más bajas

DV

San Sebastián

Martes, 19 de agosto 2025, 06:55

Que siga el turismo

Opina Maite: «Le diría al cantante de Dupla taldea, que nos invitó a todas las donostiarras a defender nuestra ciudad ... de turistas y a robar sus pasaportes si hiciera falta, que se informe un poco mejor de la situación de esta ciudad y de los donostiarras de verdad. Las que trabajamos y vivimos aquí sabemos que el problema de la saturación de esta ciudad y del precio de sus pisos no son esos turistas de pasaporte a los que quiere atracar. De ese turista vivimos yo, como vivieron mis padres y mis abuelos. Y que sigan viendo en Donostia, su casa, es una bendición. El problema más bien es de las segundas viviendas adquiridas por otras personas de Euskadi y más allá. Muchas de las cuales estarían disfrutando de su concierto».

