Sirimiri: Vallas que siguen doce horas después del partido

Estación del Norte

Alberto apuesta por eliminar el pórtico de entrada a la nueva estación del TAV: «Ahora que avanzan las obras de la estación del Norte y han quitado andamios , se ve lo absurdo de mantener en pie un mamotreto como la llamada puerta de Brandenburgo que no sirve para nada y no hace más que molestar. No acabo de entender qué interés hay en mantenerla».

San Bartolomé

Escribe Koro Aranburu: «Estupenda la columna del periodista Mitxel Ezquiaga que refleja el sentir de buena parte de los donostiarras. Como lo reflejan las reflexiones de Odón Elorza, Jorge Letamendia y Víctor Lasa. Y si la política es el arte de resolver problemas, eso es lo que hay que hacer en este caso, escuchar a los vecinos, ver la incoherencia de ese proyecto, tanto para la lucha frente al cambio climático, el sacar los coches del centro de la ciudad, el apoyo al comercio local, a nuestro modo de vida tan alejado de las grandes superficies, no somos yanquis, y el respeto que merecen los vecinos de Amara Zaharra y Centro por el grave castigo que llevan siete años sufriendo de ruido, polvo, etc, por la construcción del metro de Easo a La Concha. Dialoguemos, conservemos el muro como parte del patrimonio de la ciudad y paremos esta obra absurda».

Ascensores

Escribe Begoña Gárate: «Es algo previsto en la Ley de Propiedad Horizontal por lo que creo que el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento deben subvencionar a las comunidades de vecinos para que estas puedan acometer las obras necesarias. Constantemente nuestras autoridades locales están hablando de que su proyecto es que las personas mayores permanezcan el mayor tiempo posible viviendo en sus domicilios, pero luego la realidad es que no ponen medios para lograr que esto sea así, por lo que pido que se destinen partidas presupuestarias para la adopción de estas medidas en una ciudad como San Sebastián con una media muy alta de personas de más de 70 años y muchos de ellos con movilidad muy reducida que les impide el uso de escaleras».

Acceso a Illunbe

Escribe Leandro E.M. sobre la accesibilidad de los espectáculos en Illunbe: «Para la presentación hoy de las comparsas de Carnaval en Illunbe, debido al deslizamiento de tierras ocurrido este mes y que la bajada desde el paseo Dr. Beguiristain se encuentra cortada, la propuesta que hace Festak es la siguiente: Desde Anoeta por las escaleras o desde el paseo Dr. Beguiristain, que es donde paran los autobuses de Dbus. Evidentemente, debe de ser un cortapega del año pasado o no se han enterado que no se puede acceder desde el paseo Dr. Beguiristain. Ahora la pregunta es: ¿Han pensado en las personas con movilidad reducida? Sillas de ruedas, bastones, etc. No veo su propuesta. ¿O es que no les importan?»

Aparcamiento

Se queja R.M.R.: «Otra vez cinco días con las vallas quitándonos aparcamiento 15 minutos, que va estupendo para apoyar a los comercios. Pero no, cinco días para traer tres atracciones a Gros. ¿Quién gana con este tema? los comerciantes no, por supuesto, y menos yo que me han clavado una multa al ir a recoger a mi aita para llevarle al médico. No han servido las explicaciones, las vallas quitando aparcamientos y nosotros, a fastidiarnos. Viva las ferias. Inaudito».