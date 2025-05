Sirimiri: un termómetro «inútil» junto a Jesuitinas

Regata de Ibaeta

Comenta J. P.: «Leo que van a limpiar la regata de Ibaeta y zona universidades. Pues ya era hora, porque su estado es lamentable. ... Lo que fue de un parque y paseo, nada de nada. Hicieron edificios que dejaron el canal lleno de piedras y cascotes, el jardín es un bosque de zarzas sin cuidar, las barandillas no saben de mantenimiento desde que las pusieron, eso sí, de madera, y así están. Pues a ver ahora qué hacen. Por lo menos que limpien el canal y lo dejen como cuando lo hicieron, así no olerá, y quiten las esculturas. Bueno, si se puede llamar así a lo que queda».

Calzada de Aldapeta

Baltasar de la Hera escribe: «Denominar calle a ese camino me parece exagerado a pesar de ser muy usado y esperando lo sea más cuando se abra a la ciudadanía La Cumbre. Una calle se entiende que como mínimo debe disponer por ambos lados de una acera continua de una anchura regular y unos pavimentos enlosados sin diferentes formas y sin altibajos. Subiendo por lado derecho desde Easo, todo es anómalo. Hay un tramo con chapas metálicas azules y blancas que se enganchan a la ropa al cruzarse dos viandantes. Por el otro, después del colegio, la acera no existe hasta el límite de la ultima construcción cercano al edificio de Fomento. Para continuar, al final en el mismo lado, se observa como un cable de suministro eléctrico mal sujetado sobre un tramo de pared entre matojos para llegar a un poste de cemento colocado a estilo ferial. La compañía distribuidora no pasaría el aprobado de la instalación. Se entiende mejor ahora el por qué no llamar calle a este paso entre el centro de la Bella Easo y las colinas verdes y arboladas de los parques próximos a los que acude a pie mucha gente».

Banderas en la playa

Amaya comenta: «En vísperas de que comience oficialmente la temporada de playas, ruego al Ayuntamiento recapacite sobre la ubicación de la bandera que indica el estado de la mar, concretamente la que se coloca en la playa de La Concha. Como ya solicitamos en años anteriores, la bandera se debería colocar en la zona de los Relojes, tal y como se ha hecho siempre, salvo los últimos años, cuando algún iluminado o iluminada decidió colocarlas en los puestos de socorro, donde son tan pequeñas que ni siquiera se ven. Espero que este año, que avisamos con tiempo, tomen la decisión correcta y podamos verla ondear desde todos los rincones de la playa».

Plazas duras, no

Mónica Ormazabal: «Me parece lamentable que a estas alturas se planteen hacer plazas duras, sin vegetación, como en la nueva plaza de Zaragoza. Este tipo de plazas, tan de moda en los noventa, están muy desfasadas. Actualmente lo que debe de primar es que las plazas lleven árboles, palmeras, plantas, agua... Estamos en emergencia climática, con unas olas de calor que se incrementarán en el futuro, por lo que el urbanismo de las nuevas plazas y calles que se construyan deben de ser lo más verdes posibles para constituirse como refugios ciudadanos. Tanto la plaza de Zaragoza como otros nuevos espacios urbanos deberían de adaptarse a la nueva realidad y ser lo más verdes posible para aumentar la calidad de vida de los donostiarras».