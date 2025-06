Sirimiri: Suciedad en Miraconcha

Pasadizo de Sagüés

Critica una ciudadana: «La reiterada situación del paso entre José Miguel de Barandiaran y calle San Blas es denunciable. Es decir, las escaleras-pasadizo del ... frontón de Sagüés. Tienen luz totalmente insuficiente. Se pasa miedo cuando el ascensor a las 23 horas deja de funcionar y la alternativa de calle Zemoria es peor todavía. Pero te armas de valor y lo intentas, entre un río de orines que crece sin parar, adornado con dos islas que son papeles manchados de ídem. Se pasa miedo, asco y sofoco por correr para pasar cuanto antes. Pero todos los días, por Zubiri, pasa la maquina, y por la jaula el operario con el soplador, esquivando al que, ya permanente, duerme entre los arbustos y me asusta todas las noches. Pero en toda la semana nadie limpia ni pasan la manguera. Eso es de obra urgente, señor Goia. Mucha más luz. Otras paredes y suelos más limpios. Servicio de manguera diario. Póngase las pilas, alcalde. Da vergüenza pero sobre todo miedo y asco».

Inseguridad

Marta denuncia: «Buenos días, señor alcalde. Pero usted, ¿dónde vive? Aquí, le invito a que se de una vuelta por la ciudad y vea cómo está y la inseguridad que hay. Llevo dos sábados seguidos con disturbios: en uno hubo por la mañana una pelea y en el otro, por la tarde. He visto a la Policía registrando a una persona por robo en plena Avenida. Ni qué decir tiene el miedo e intranquilidad que te da cuando vas por la calle. Antes no teníamos ese sentimiento y se podía andar sin problema. ¿Cómo puede decir que San Sebastián es una ciudad segura? Estamos cansados de cómo está la ciudad y la inseguridad que hay. Ataje estos problemas y déjese de tanto acto. Haga algo por el donostiarra, que estamos todos los ciudadanos y residentes hartos de la situación. Y mejor no menciono las obras, los atascos, asfaltados, polución, etc. Ya no sabes ni por dónde ir, no solo en coche, sino también andando».

Protocolos

Dice I. O.: «El miércoles día 18 a las 20.45 horas llamamos al 112 porque encontramos a una persona tirada con mucho dolor cerca del campo de fútbol de Anoeta. Primero llegó a donde nos encontrábamos un coche de la Ertzaintza. Un ertzaina hizo el diagnóstico mientras hablaba con el 112. Solo importó su opinión (no me extraña que les paguen como a los médicos). En la primera comunicación, dijeron que no habían ambulancias disponibles y que el Hospital estaba cerca, que subiese andando. Dan aviso por nosotros, los que estamos intentando ayudar, de que cuando llamemos al 112 ojo con lo que decimos. Después vino un amigo con el coche. Les pedimos ayuda para montarle y nos responden que no porque le pueden hacer daño y tendrían responsabilidades (diagnóstico sí, ayuda no). Cuando llegamos a urgencias, salen a ayudarnos. Una vez ahí, nos preguntan que cómo le podíamos traer en tal estado a este hombre. Nos dicen que deberíamos haber pedido una ambulancia. Se encontraban seis -sí, seis- ambulancias paradas en urgencias, en el Hospital. Igual me confundo, pero la situación me dio pena, mucha pena, por eso escribo. Por favor, tened más cuidado con los protocolos».