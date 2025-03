Sirimiri: situación «asquerosa» en Riberas de Loiola

Precios abusivos

Denuncia Puri: «Los precios que debemos pagar en las máquinas de vending, tanto para la comida como para la bebida, como en la cafetería ... todos aquellos que tenemos que acudir al Hospital Universitario Donostia son totalmente abusivos. No es un lugar al que se vaya por gusto, vamos por necesidad y tener que pagar lo que nos hacen pagar por comer y beber algo me parece fuera de toda lógica. Solicito a la gerencia del hospital que tenga en cuenta esta denuncia para futuras concesiones a la empresa que corresponda».

Paseo Chillida

Escribe L. Antigua: «Escribo para expresar mi profunda preocupación y malestar por la situación que se vive en el paseo Eduardo Chillida, que según el ministerio no cumple con la Ley de Costas. En estos terrenos se encuentra instalado el Real Club de Tenis de San Sebastián, que es privado y, salvo en los cursos de verano, restringe el acceso exclusivamente a sus socios, privando así al resto de la ciudadanía del disfrute de un espacio que, por su carácter municipal, debería ser de uso público. En este paseo se permite el acceso rodado, lo que lo ha convertido en una vía de tránsito para coches, impidiendo que los ciudadanos puedan disfrutar de este espacio de manera peatonal y segura. En los días de buen tiempo, la situación se agrava, ya que el paseo se colapsa con coches que intentan aparcar en primera línea del mar, dificultando enormemente el tránsito de peatones. Esta situación es especialmente crítica para personas con movilidad reducida, como usuarios de sillas de ruedas o familias con coches de niños, que se ven obligados a renunciar a disfrutar del Peine del Viento. Considero que esta situación es injusta y contraria al interés general, ya que prioriza el beneficio de unos pocos sobre el derecho de la mayoría a disfrutar de un espacio público que, por su ubicación y naturaleza, debería ser accesible para todos».

Costas

Comenta Mar Parra: «No entiendo cómo Costas puede obligar a quitar por seguridad los toldos de la playa de La Concha que los usuarios llevamos pagando y manteniendo durante muchísimos años, y en cambio autoriza que suceda lo que no ha sucedido en la vida en esta playa: que se levanten auténticos campamentos, hasta con cafeteras, en la arena. Me imagino que ese celo que tiene con la primera fila de toldos lo tendrá también con todas las personas que montan con cinco sombrillas una tienda de campaña, un campamento, y nos ocupen toda la playa, que es mucho más peligroso que un toldo que lo pagamos y está en un sitio predeterminado por el Ayuntamiento donostiarra».

Amara

Indica Nora Aldasoro: «Creo que después de los proyectos apocalípticos del gobierno municipal con la aquiescencia del Gobierno Vasco, las asociaciones de vecinos del Centro, Amara Zaharra y el resto de Amara deben movilizarse ya para decir alto y claro no al proyecto de las playa de vías, no al proyecto de destruir el muro de San Bartolomé para hacer un centro comercial y un parking y no a destruir nuestro medio ambiente, destruir la zona verde, talar árboles y contaminar. Es hora de que las asociaciones se movilicen, que pongan a disposición de la ciudadanía una recogida de firmas tanto en papel como en página web. Se está destruyendo el futuro de las nuevas generaciones y el pequeño comercio por intereses espurios».