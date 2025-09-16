Sirimiri: Riesgo para los niños junto a la ikastola Orixe

Mugi virtual

Expone Claudia L.: «A finales del 2021 leíamos en este mismo medio 'La Mugi virtual llegará a Gipuzkoa en 2023'. Durante el ... año 2023 pudimos leer otro titular que indicaba 'Gipuzkoa ultima la tarjeta virtual Mugi'. Y a finales de ese mismo año otro que decía 'La Mugi virtual se aplaza hasta primavera de 2024'. Han pasado varios años y no hay ni rastro de la Mugi virtual. Teniendo en cuenta que hubo una licitación y posterior adjudicación por más de 10 millones de euros para desarrollar el sistema, la diputada de Movilidad debería dar alguna explicación».

Pisos turísticos

Escribe J. D. Robles: «Mi admiración y enhorabuena a Begoña Gárate respecto a su escrito del 13 de julio 'Pisos turísticos', por su destreza al distinguir el acento de Madrid de los otros similares del resto de España (León, Zamora, Salamanca, Valladolid, Palencia, Burgos…).

Fútbol en Amara

Protesta I. G. L.: «Volvemos a la locura de los días de partido de fútbol. Desde la víspera ya te avisan de que no puedes aparcar en el paseo de Errondo. Y ni se te ocurra mover el coche en día de partido, aunque tengas que ir a trabajar, porque luego olvídate de volver a aparcar. A esto se suman las motos, que aparcan en las aceras, entre los coches, impidiéndote mover el tuyo o incluso acceder a él. Otra cosa que no entiendo es por qué si un coche aparca en una zona de OTA tiene que pagar, pero una moto no. Que aparquen en sus zonas. Hace falta una solución para los días de partido. ¡Ya está bien! Los que vivimos en Amara no contamos para nada».

Obras sin acabar

Advierte Josemiguel Mitxelena: «Es una vergüenza. Hace menos de dos meses que se colocó el suelo para invidentes en el paso de cebra de la plaza Easo en su cruce con Pedro Egaña esquina con la estación del Topo y ya hay más de diez losetas movidas. Es penoso ver que una obra que tiene menos de dos meses se reciba en este estado lamentable y que se dé por finiquitada. El ayuntamiento debe tener un grupo de obreros especializados para revisar las obras y no pagarlas hasta que estén en perfecto estado. Al mismo tiempo, también deberían de facilitar un buzón del ciudadano para denunciar las deficiencias de las aceras, calles, plazas, jardines de los distintos barrios y subsanarlas. Los donostiarras queremos esto y no grandes obras públicas innecesarias».

Campamentos

Opina Juan: «Me parece vergonzoso a lo que está llegando este Ayuntamiento. Se están imponiendo multas por celebrar cumpleaños infantiles en los parques, mientras que al mismo tiempo se permite la realización de acampadas por toda la ciudad. Especialmente en la zona de Riberas de Loiola y Loiola, donde hay varios campamentos con centenares de personas a ambos lados del Urumea. Además, se ha vuelto a instalar un campamento junto a la variante de entrada a Donostia desde Polloe, lugar en el que en varias ocasiones se han visto plásticos de grandes dimensiones en medio de la carretera, poniendo en grave riesgo la seguridad vial. Cabe recordar que esa acampada ya fue desalojada en su día y, apenas dos meses después, ha vuelto a instalarse con un tamaño aún mayor. A esto hay que añadir que, en repetidas ocasiones, se les ve arrojar basura y otros objetos al río, lo que ha convertido la zona en un espacio insalubre e inseguro. Por todo ello, solicito que se tomen las medidas oportunas y que se proceda a la limpieza inmediata de la zona».