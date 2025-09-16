Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Denuncia Fco. Javier Sainz: «Junto a la ikastola Orixe, al principio de la subida hacia el monte Urgull, hay una zona sin murete que supone un riesgo importante para los niños y niñas que pasen por allí. Solicitamos al Departamento de Mantenimiento y Servicios Urbanos que cuanto antes pongan remedio a este tema. Muchas gracias».

Sirimiri: Riesgo para los niños junto a la ikastola Orixe

Jornada inestable con ratos de sol, nubes y lluvia en la que al menos las temperaturas fueron agradables

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Martes, 16 de septiembre 2025, 07:11

Mugi virtual

Expone Claudia L.: «A finales del 2021 leíamos en este mismo medio 'La Mugi virtual llegará a Gipuzkoa en 2023'. Durante el ... año 2023 pudimos leer otro titular que indicaba 'Gipuzkoa ultima la tarjeta virtual Mugi'. Y a finales de ese mismo año otro que decía 'La Mugi virtual se aplaza hasta primavera de 2024'. Han pasado varios años y no hay ni rastro de la Mugi virtual. Teniendo en cuenta que hubo una licitación y posterior adjudicación por más de 10 millones de euros para desarrollar el sistema, la diputada de Movilidad debería dar alguna explicación».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El aeropuerto de Bilbao deja a cientos de pasajeros sin vacaciones tras cancelar una de sus rutas
  2. 2 Ana Brito y Xuso Jones la lían tras despedirse de su público: «Preferimos ser nosotros quienes os lo contemos»
  3. 3 El restaurante con estrella Michelin más barato de Euskadi: menú por tan solo 48 euros
  4. 4 El cocinero que alucina con los precios de San Sebastián: «Seguro que es el día que más me gasto»
  5. 5 La experiencia inolvidable de Miguel Ángel Silvestre en su escapada a Gipuzkoa: «Escuchar al Orfeón Donostiarra ha sido conmovedor»
  6. 6 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  7. 7

    Arnaldo Otegi, sobre las polémicas con la Ertzaintza: «En la república de EH Bildu va a haber Policía»
  8. 8

    Berio, parking no oficial de autocaravanas
  9. 9

    Sadiq vuelve a escena
  10. 10 Sigue cortado un carril de la AP-8 en Usurbil al perder ayer un camión la casa prefabricada que llevaba de carga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sirimiri: Riesgo para los niños junto a la ikastola Orixe

Sirimiri: Riesgo para los niños junto a la ikastola Orixe