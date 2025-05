Sirimiri: El reloj del Boulevard, como nuevo

Aita Donostia

Escribe Antxón Mateos: «No pensaba escribir sobre el esperpento en que se ha convertido la plaza Aita Donostia, un planteamiento estúpido al nivel del bidegorri ... de La Concha o mayor. Los responsables, o están ciegos o son insensibles al caos que ha provocado el proyecto. Ya vale de atender solo las necesidades de unos, porque la libertad de algunos implica la tiranía para otros. La gente usa el coche para trabajar básicamente. Cómo se nota que los que han realizado la plaza no tienen agobios para acudir a su trabajo. Por cierto, habéis implantado una Zona de Bajas Emisiones en la ciudad, pero no sé si os habéis dado cuenta de que ha generado un perjuicio a otras zonas. En conclusión, unos respirarán mejor y otros acabarán intoxicados por ciertas decisiones. A ver si dejáis Amara en paz, ya que cada vez que alguno del Ayuntamiento se levanta y piensa perjudica al barrio».

Dbus por Easo

Expone Ascen: «Leo con satisfacción y no sin prudencia que por fin los vecinos de Amara recuperaremos las paradas de Easo que nos acercan al centro de la ciudad. Pero la concejala no sabe a estas alturas qué línea será, la 28, la 26 o la 21. Vuelven a jugar con nosotros, a tenernos expectantes y creo que después de tanta espera no nos lo merecemos. La línea estrella que se quitó fue la 28, cuya frecuencia es de 7-9 minutos, y es la que queremos que sea restaurada. Hacernos esperar más de 20 minutos para la llegada del 26 o más de 16 para la línea 21 es otro agravio. ¡Basta ya!».

Plaza Zaragoza

Critica Anabel García: «Veo con estupor el proyecto inicial de la plaza Zaragoza y quería expresar mi total desacuerdo. Señor alcalde, está destrozando todas las señas de identidad de San Sebastián, lo poco que nos queda de aquella San Sebastián de la Belle Epoque, sus paseos, sus plazas... ¡Qué tristeza! Me da toda la impresión de que a usted San Sebastián le importa más bien poco. Por sus hechos los conoceréis».

Integración

Opina Ane Iriarte: «La única manera de ser una sociedad multicultural y convivir en igualdad es que quienes han venido desde otros países buscando una vida mejor respeten las normas de convivencia que precisamente les han hecho huir de sus países de origen. Cosas tales como respetar a las mujeres, a las personas diferentes, las leyes, las ordenanzas municipales, la educación, cuidando lo público (circulando por donde hay que ir con monopatines, bicicletas y no por sitios prohibidos, no tirar papeles al suelo...) y desterrar la violencia de todo tipo. Solo así seremos una sociedad multicultural e integrada trabajando conjuntamente para un futuro mejor».

Charco en el Txofre

Advierte Miguel Ángel: «Hay un charco en la plaza del Txofre de Gros que lleva semana y media sin que ningún operario de limpieza haya hecho algo por quitarlo. Tampoco la empresa que gestiona el parking. No lo entiendo, ya que todos los días y a buena hora de la mañana hay trabajadores del servicio de limpieza por la zona».

Aparcabicis

Escribe Cristina: «Estoy muy de acuerdo con la iniciativa de promover la bici en la ciudad y no usar el coche. Pero los que vivimos en Aldapabide y queremos usar la bici para movernos, resulta que no tenemos ningún aparcabicis por la zona. El más cercano y único está en la avenida Ategorrieta 37 y está siempre lleno. Incluso hay bicicletas aparcadas en bancos y árboles. Sólo un aparcabicis para toda la zona me parece más que escaso. Tampoco tenemos una estación de Dbizi cerca, en esta misma avenida. Supongo que habrá alguna razón... Pero por lo menos, que por favor nos pongan más aparcabicis, que son baratos».