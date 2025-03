Sirimiri: Placas en memoria de Mikel Laboa vandalizadas

DV Miércoles, 12 de marzo 2025, 07:33 Comenta Compartir

Tamarices torcidos

Escribe María José Galarza: «Le escribo estas líneas en representación de mis compañeros y de mí mismo. Somos un grupo de jóvenes tamarices ... que nos plantaron hace más o menos dos años a lo largo del paseo de La Concha. Debido al fuerte viento que últimamente hemos tenido que soportar, estamos algo inclinados y con nuestros soportes de madera casi rotos o muy torcidos. Hemos visto cómo los jardineros han colocado nuevos árboles frente al hotel de Londres, pero han pasado al lado nuestro y no nos han hecho ni caso. Por favor, Sr. alcalde, no queremos ser sustituidos e ir a la basura porque no estamos muertos, sólo un poco torcidos. Necesitamos urgentemente que nos echen una mano, que nos vuelvan a colocar rectos y con nuevos soportes para poder aguantar el viento. Así, en unos pocos meses volveremos a lucir con toda nuestra fuerza y majestuosidad. Los donostiarras, cuando pasan a nuestro lado nos miran con pena y para nosotros, estando sanos como estamos, es toda una humillación. Le pedimos ayuda, Sr. alcalde, Por favor, que vuelvan los jardineros y nos pongan otra vez rectos y bien sujetos. Esperando sus prontas y buenas noticias. Atentamente: los jóvenes tamarices de La Concha».

Amara y fútbol Protesta I. García: «Y una vez más, son las 18.50 horas –el partido de la Real empezaba a las 18.45 horas– y aún sigo parada en segunda fila esperando que abran la entrada al paseo de Errondo desde Anoeta. Es indignante lo que pasa en Amara con el tema del fútbol; los residentes no tenemos ningún derecho. Pago OTA de residente en Amara y no puedo pasar ni llegar hasta mi casa porque se cierra el acceso. La Guardia Municipal te dice que des vueltas y hagas tiempo hasta que lo abran. Y de aparcar, ya olvídate... Es totalmente imposible. Pero, eso sí, en el paseo de Errondo hay autobuses para que las personas que vienen del territorio puedan llegar sin problema a su casa, mientras los residentes tenemos que estar contentos porque podemos aparcar en los barrios colindantes. ¿Para cuándo los derechos de los vecinos de Amara?». Recurrir la ZBE Comenta L. A.: «Al hilo de la carta de Keni Soler sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), me pregunto qué fue de la oposición (creo recordar que se habló de demanda judicial) que iba a ejercer el RACVN. Me parece de interés conocer cuál es la situación de esta oposición (que se anunciaba frontal) y si tiene recorrido para, entre otras cosas, aclarar si este asunto ya está visto, y hay que asumirlo (aunque no se esté de acuerdo) o cabe esperar un pronunciamiento de orden superior que confirme o anule la decisión tomada, total o parcialmente». Agradecimiento Comparte Maite Mena: «El 14 de febrero, mi marido sufrió un ictus en Riberas. De pronto se me paró el mundo: shock, angustia y silencio. Tras la conmoción de ese primer instante y casi sin pedir ayuda comenzaron a aparecer 'ángeles', palabra que utilizo para llamar a todas las buenas personas que me ayudaron y apoyaron en ese duro momento. El chico que dejó la furgoneta para atenderme, la chica que llamó a emergencias, los de la ambulancia, Urgencias… Al radiólogo intervencionista Dr. Larrea, a la Dra. Arce, neuróloga. Al personal de la unidad de ictus y de la planta de Neurología. A Eli, a Blanca, enfermera jubilada. A tantas personas que han ayudado en su pronta recuperación por su trabajo, por su buen hacer, por su sonrisa. A todos ellos, gracias de corazón. Quiero dar testimonio de que nuestros servicios sanitarios funcionan bien, muy bien. Osakidetza puede estar orgulloso de sus profesionales. Muy orgulloso».

