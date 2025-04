Sirimiri: Pintadas vandálicas en Bera Bera

Cerro y Topo

Escribe A. A.: «Observo malestar por parte de los vecinos de San Bartolomé y Errondo por lo que ocurre con el tema ... del cerro y Easo y los ruidos del topo al paso por el propio paseo de Errondo. En esta ecuación también tendremos que meter al fondo de inversión al que el Ayuntamiento deberá indemnizar con unas decenas de millones que deberemos de abonar los donostiarras. Reflexionando sobre la playa de vías de tren de Easo, y Errondo desde la plaza Easo hasta Anoeta, propongo que se estudie la posibilidad de cubrición desde la fabrica de gas de las vías, realizando algo parecido a lo que se hizo en Hendaia construyendo encima de las vías del tren viviendas que servirían para por un lado, eliminar ruido a los actuales vecinos, y segundo para aminorar indemnización al fondo de inversión para que los donostiarras no tengamos esa carga que de lo contrario deberemos de abonar. En cuanto a la zona de Easo perfectamente se podrían unir el parque Araba, el parque Menchu Gal, y la calle Autonomía en un gran parque, ademas se podría construir algo que estimen oportuno tanto el Ayuntamiento como el Gobierno Vasco que también deberá entrar en esta ecuación. Propongo que se abra un debate acerca de lo que comento por parte de Ayuntamiento, Diputación, Gobierno Vasco, Cámara de Comercio y asociaciones de vecinos. Y que se pongan de acuerdo pronto para tomar medidas que no nos hipoteque a los donostiarras».

Inseguridad

Indica Andrés Martínez: «Estoy completamente de acuerdo con el artículo publicado hace algunos días por Sandra sobre la inseguridad ciudadana. Es evidente que existe un sector de la sociedad que apoya y protege a quienes cometen delitos, y es probable que nos califiquen de xenófobos, racistas e intolerantes por expresar nuestras preocupaciones. Quisiera aclarar que no estamos en contra de los inmigrantes que vienen a trabajar y contribuir a nuestra sociedad; de hecho, los necesitamos y les damos la bienvenida. Sin embargo, lo que no podemos aceptar son aquellos individuos que se dedican a delinquir, generando un clima de intranquilidad, inseguridad e incertidumbre en nuestras comunidades. Es alarmante observar cómo la delincuencia se ha normalizado en ciertos sectores, donde la impunidad parece prevalecer. Los robos, asaltos y otros delitos violentos han aumentado, creando un ambiente de miedo que afecta a todos, especialmente a aquellos que solo desean vivir en paz. Además, la falta de medidas efectivas para abordar esta situación ha llevado a un sentimiento de desamparo entre los ciudadanos, quienes se sienten desprotegidos y abandonados por las autoridades. Es fundamental que se apliquen las mismas normas de convivencia que rigen para todos, de manera seria y contundente. Hasta la fecha, esta necesidad no ha sido abordada de forma efectiva, y todos deseamos vivir en un entorno seguro. Por último, me gustaría enfatizar que no soy para nada simpatizante de Vox, para que quede claro».

Plaza de Zaragoza

Comenta Juan A.: «¿Pero cómo va a haber un proceso participativo para definir la futura plaza de Zaragoza? ¿El consistorio quiere que creamos que participamos en lo que le da la gana? Siempre hace lo que quiere sin importarle lo que opinemos o digamos. ¿Por qué ahora quiere parecer que si nos tiene en cuenta? Es de risa, nos toma por tontos. O es que no tienen ni idea de qué hacer o quiere ganarse alguna palmadita en la espalda para que les demos las gracias por dejarnos opinar. A reírse de otros a Cuenca por favor».

Tren Txu-Txu

Señala J. M. Odriozola: «Por fin se ha conseguido. No recuerdo cuando comenzó a funcionar tanto el rojísimo bus turístico como el no menos coloreado trenecito. Al menos, en el 2014 la gestión pasó a manos de nuestro glorioso Ayuntamiento que, por fin y 11 años después ha decidido cumplir con una de sus múltiples Ordenanzas a las que no hace ni caso, y ya tenemos trenecito txuri urdiñ. ¡Albricias! Del bus, sin noticias».