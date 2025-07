Sirimiri: Largas colas en el váter del Muelle

Tráfico en Lazcano

Escribe I. Vera: «Recojo el sentir de bastantes residentes del paseo de Lazcano y trasera del paseo de Aiete, para trasladar ... al Ayuntamiento nuestra petición de que se estudien y se implanten medidas dirigidas a calmar el tráfico en esta utilizadísima vía, especialmente en lo que se refiere al ruido que generan los vehículos que transitan por ella a todas horas del día. No soy técnico en la materia, pero instalar bandas reductoras de velocidad y/o asfalto fonoabsorbente nos ayudaría a mejorar de marea notable nuestra calidad de vida, hoy muy deteriorada por culpa del insoportable ruido que se produce en este paseo que es utilizado por muchos conductores como vía de entrada y salida hacia Aiete, Amara, Antiguo y Centro».

La nueva calle Easo

Critica Isabel Aguilar: «Recién abierta la nueva calle Easo y veo, con disgusto, que no han puesto árboles. Aceras más anchas y ni un solo alcorque. ¿Más espacio para negocios privados? Un caso más, igual que la plaza sobre la nueva estación de Adif, un erial. ¿Y Anoeta? ¿Dónde han plantado unas tristes palmeras, que ni dan sombra ni se adaptan a este clima? Nuevas oportunidades desperdiciadas para hacer de Donostia una ciudad más verde y habitable».

Carril bici al Hospital

Comenta Reyes Granados: «Se ha instalado un aparcabicis público en la zona de Hospitales. Una buena iniciativa, sin duda, pero profundamente insuficiente si no se garantiza antes un acceso seguro. ¿De qué sirve un aparcamiento si el camino hasta él es impracticable? Actualmente, quien quiera subir en bicicleta desde los barrios de Amara, el Centro o Gros no tiene alternativa razonable: o da un rodeo absurdo hasta el Antiguo para ascender por Pagola hasta Miramon o se arriesga a subir por la carretera de la cuesta de Hospitales, con tráfico denso y vehículos a gran velocidad. Es una opción peligrosa que muchos ciclistas, sencillamente, no se atreven a tomar. Señores del Ayuntamiento: el impulso a la movilidad ciclista no puede quedarse en gestos de escaparate. Hace falta una infraestructura coherente, y eso pasa –con urgencia– por un carril bici que se conecte de forma directa y segura con la zona hospitalaria. Porque si de verdad queremos una ciudad más sostenible, hay que empezar por lo esencial: el camino».

Ruido y motos

Señala R. T.: «Días atrás, DV publicó que el Ayuntamiento de Donostia ha impuesto en los dos últimos años 178 sanciones a locales de hostelería por ruido. La mayor generación de ruido en Donostia la hace el tráfico y, especialmente, las motos. No he visto publicación alguna sobre las sanciones a estos vehículos que braman por toda la ciudad de día, de noche, absolutamente tolerados por la Guardia Municipal y Movilidad. La calle Miracruz, la avenida de Ategorrieta, la avenida Alcalde Elosegi y el Alto Miracruz (limitado a 30 km/h por zona escolar) son un auténtico circuito para motos, y el Ayuntamiento donostiarra mirando para otro lado».

Agentes de Movilidad

Expone un lector: «Ya sabemos, que es por ahorrar dinero al Ayuntamiento (que no al ciudadano), pero cuando se sustituyeron en las tareas de tráfico a los guardia municipales perdimos exageradamente en calidad de regulación, profesionalidad, etc. Los agentes de Movilidad no tienen ni de lejos la preparación de una Policía Municipal y no sirven como protección ciudadana. Menos agentes de tráfico y más policías en los cruces y patrullando a pie. Igual con menos pero mejores merece la pena».