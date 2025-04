Sirimiri: el eterno gran charco del parque de Aiete

DV Domingo, 13 de abril 2025, 07:57 Comenta Compartir

Ordenanza terrazas

Escribe José Luis C.: «La Asociación de Empresarios de Hostelería ven como negativa la modificación de los horarios en las terrazas de los soportales diciendo que pondrá en peligro la oferta de cenas de decenas de restaurantes. ¿Y dónde está la empatía para los cientos de donostiarras que vamos a poder dormir más tranquilos sin el ruido que generan sus negocios?».

Poda de árboles

Indica A. Iriarte: «Leo la noticia de que se está procediendo a la poda de árboles en Urbieta, Boulevard y avenida de la Libertad. ¿Para cuándo la poda de los altos plataneros del paseo de Bizkaia, que alcanzan la altura de una 8ª planta de las casas? Este paseo soporta una gran cantidad de tráfico y para la circulación la altura de los plataneros es un gran peligro, sobre todo en días de viento. La poda es necesaria para la seguridad vial y el medio ambiente».

Zurriola

Escribe Isabel L.: «Totalmente de acuerdo con lo denunciado en esta sección sobre la situación de la playa de Zurriola en verano. Año tras año tenemos que soportar una convivencia imposible con las escuelas de surf. Nadie entiende que tengamos un minúsculo espacio para bañarnos, mientras que los surfistas acaparan el agua. El surf puede disfrutar de toda la playa durante 9 meses al año… tiene gracia que personas mayores, niños y demás nos tengamos que desplazar para disfrutar de ella en verano. ¿Hasta cuándo la privatización de esta playa? ¿Qué opina Costas de este asunto?».

¿Medicina o cocina?

Reflexiona Julio Grao: «Nuestros gobernantes están que trinan porque no les transfieren determinadas competencias o no les permiten cambios legislativos alucinantes para disponer de más médicos en el sistema público vasco. ¿En qué ámbito de formación se puede reducir el período básico para poder recuperarlo voluntariamente cinco años después? No puedo dejar de denunciar la falta de previsión, que era evidente ,y que mientras tanto todas las instituciones gobernadas por el mismo partido hayan decidido que la inversión formativa más importante de Euskadi sea en un centro privado enfocado al ámbito culinario, de denominación extranjera, el BCC. ¿Qué necesitamos más, un médico o un cocinero? Cocinar, más o menos, lo sabemos hacer todos, pero de curarnos no creo que seamos capaces. Y todo esto, además, con nuestro dinero».

Calle López Alen

Leonora señala: «El estado de las calles Mantulene y Francisco López Alen es lamentable desde hace tiempo. En esta última, hace pocos días, un auto, al cambiar de sentido, desprendió un fragmento de una de las piezas prefabricadas que conforman el caz existente en el centro de la calzada. Felizmente, no hubo daños personales. En lugar de promover obras faraónicas, complejas, innecesarias y perjudiciales para la ciudadanía, apelo al Ayuntamiento de Donostia para que mantenga en condiciones adecuadas los diferentes elementos de la ciudad. Hay mucho trabajo por hacer».

Las pantallas de ETS

Comenta M. Y. F.: «Los vecinos del paseo de Errondo tenemos un 'problemón'. Siempre quejándonos del ruido del Topo y ahora nos quieren poner trenes de mercancías por la noche. Lo sabíamos, pero pensábamos que por parte del Ayuntamiento tendríamos un mayor apoyo y que Euskal Trenbide Sarea (ETS) tendría una actitud más abierta a la cerrazón que ha manifestado en contra del cubrimiento de las vías para evitar la contaminación acústica que va a producir el tráfico nocturno de trenes de mercancías. Los responsables de ETS han manifestado que como 'favor especial' nos pondrían unas pantallitas muy bonitas. Ya lo siento, pero va a ser que no. No estamos dispuestos a pasar por el aro y vamos a movilizarnos. Lo que más siento es que tengamos que llegar a esta situación para que se nos escuche y poder conseguir que podamos vivir y descansar en nuestras casas sin el constante ruido producido por el paso de los trenes de mercancías de noche».