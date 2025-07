Sirimiri: Cuidado con las ramas bajas de los árboles

Cementazo en Easo

Comenta Amaia Mendiguren: «La nueva obra de la calle Easo parece el Cementerio Easo. Ni un solo árbol, ni un solo ... banco para sentarnos a la sombra con nuestros mayores... Eso sí, habrá terrazas con sombrillas horteras y cañas a 4 euros sin un platito de míseras aceitunas de regalo. Nos hemos cubierto de gloria una vez más con las nuevas obras. Me retracto, mal adjetivo el que le he dado a la calle Easo, en el cementerio al menos hay montones de cipreses. Gracias por este cementazo».

Preguntas

Pregunta Josetxo: «Esta semana en la playa de Zurriola había habilitado para los bañistas un espacio cercano a los 50 metros. El resto, para los surfistas. ¿Por qué se antepone el interés comercial de algunos al interés general de la población? ¿Por qué, en una ciudad que presume de turística, hay un servicio de taxis pésimo y no se permite la entrada de Uber, Cabify, etc?».

Gatos salvajes

Escribe Alberto B.: «Quiero que nos orienten desde el Ayuntamiento a los vecinos de la cerrada de San Bartolomé en un asunto de salubridad pública. Dentro de esta calle existe un grupo muy grande de gatos sin propietario, los cuales hacen sus necesidades por toda la calle. Para agravar más el problema, un vecino les alimenta arrojando sobras a la calle y el servicio de limpieza de la ciudad no entra hasta el fondo de la calle argumentando que la subida es muy pesada. Hemos tratado de solucionarlo por años y no hemos logrado nada. Agradeceré cualquier intervención municipal».

Semáforos en Ibaeta

Nerea protesta: «Me gustaría informar sobre una situación que afecta diariamente a muchos vecinos y trabajadores de Errotaburu, y es la escasa duración de los semáforos peatonales en la enorme rotonda que tenemos. El tiempo asignado para cruzar es tan breve que en muchas ocasiones nos vemos obligados a apresurarnos o a esperar largos minutos hasta el siguiente cambio de luz. Esta falta de equilibrio entre el flujo vehicular y el tránsito peatonal pone en cuestión el compromiso con una movilidad más justa y segura. Entiendo que mantener el tráfico fluido es necesario, pero no debería hacerse a costa del bienestar de quienes caminamos por la ciudad. Sería deseable una revisión de los tiempos del semáforo para garantizar un cruce más tranquilo, sobre todo para personas mayores, niños y quienes tienen movilidad reducida. Espero que esta queja sea tomada en cuenta por las autoridades competentes».

Toboganes en Zuhaizti

A. Narbaiza añade: «Voy el otro día con mi hijo pequeño a la piscina de Zuhaizti y me dicen que cierran los toboganes a las 18h. No me parece muy normal que en época vacacional de los peques se ciñan al horario del resto del año. Más teniendo en cuenta las pocas opciones que ofrece esta ciudad cuando hace malo. Nefasta gestión por parte de quien toma las decisiones».

Puntualidad donostiarra

La lectora A. Oyarzabal escribe: «A las 12.58 de mi reloj intento entrar en una céntrica ferretería y me cierran la puerta con 'Cerrado'. Veo que en el reloj de pulsera del chico de la tienda que está al otro lado del cristal también falta un poco para la una. Se lo indico y con parsimonia saca su móvil del bolsillo, me lo enseña desde el interior de la tienda: '13.00'. Y se va. Es la ventaja para ellos de que apenas quedan ferreterías. Y si son tan amables, quedarán menos. Por cierto, bastantes tiendas cierran a la una. Es un despropósito».